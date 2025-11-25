Mamdani designa al dominicano Radhamés Rodríguez miembro de su comité de transición

El presidente de United Bodegas of America (UBA por sus siglas en inglés), el dominicano Radhamés Rodríguez, fue designado como miembro del Comité de Transición para Pequeñas Empresas y MWBES (Empresas Propiedad de Minorías y Mujeres, por sus siglas en inglés) del alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani.

La designación marca un paso histórico para la representación de los más de 14,000 bodegueros de la ciudad, quienes por primera vez tendrán una voz formal en la elaboración de políticas municipales a través de uno de los sectores más influyentes de la economía local.

Las funciones de Radhamés Rodríguez en el gobierno municipal

Como miembro del Comité de Transición para Pequeñas Empresas y MWBES, Rodríguez asumirá un rol estratégico que le permitirá influir directamente en decisiones que afecten a los pequeños negocios. Entre sus responsabilidades más destacadas se encuentran:

Representación de más de 14,000 bodegueros. Será la voz oficial del sector ante la administración municipal.

Asesoría al alcalde y a las agencias municipales. Formará parte del grupo que recomienda políticas sobre permisos, inspecciones, multas, seguridad y programas de apoyo económico.

Participará en la revisión de nuevas iniciativas y en la defensa de fondos municipales destinados a pequeños negocios, seguridad y desarrollo económico. Además, podrá sugerir alianzas con bancos, proveedores y agencias.

Representará a UBA en espacios donde convergen cámaras de comercio, asociaciones de minoristas, organizaciones de inmigrantes y otros sectores económicos, con el objetivo de construir alianzas estratégicas.

Agradecimientos a UBA

Aunque Mamdani no pudo asistir a la sexta gala anual de UBA, celebrada el sábado 22 de noviembre, porque se encontraba reunido con el presidente Trump en Washington D.C., grabó un mensaje especial dirigido a la organización y a su presidente.

"Gracias a United Bodegas of America y a su presidente Rodríguez. Muchas gracias por su apoyo y su representación de una de las instituciones de la Ciudad de Nueva York: nuestro Bodegas. Ustedes son la fundación que hace a nuestra ciudad tan especial. Felicidades en tu gala y espero trabajar juntos para hacer la ciudad más accesible para todos".

La designación se produce tras una serie de encuentros en los que empleados y dueños de bodegas, liderados por Rodríguez, expresaron a Mamdani sus principales preocupaciones, desde la inseguridad que afecta a sus negocios hasta su rechazo a la propuesta de tiendas municipales planteada durante la campaña.

Rodríguez explicó que le comunicaron al entonces candidato que la creación de una red de supermercados de bajos precios "afectaba a los bodegueros y que estaban en contra". Como alternativa, propusieron un almacén mayorista que permita a los bodegueros comprar más barato y ofrecer mejores precios a la comunidad. También discutieron sobre los constantes robos y asaltos que han cobrado la vida de dueños, empleados y clientes.

El martes 4 de noviembre Mamdani fue declarado ganador de las elecciones a la Alcaldía de Nueva York, según los datos publicados por la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York. Con el 100 % de los votos escrutados, obtuvo el 50.4 % (1,036,051 votos), superando al independiente Andrew Cuomo (41.6 %, 854,995 votos) y al republicano Curtis Sliwa (7.1 %, 146,137 votos). Se convirtió así en el primer alcalde musulmán en la historia de la ciudad.