Dos mujeres policías estadounidenses han fallecido tras someterse a cirugías estéticas

Combinación de fotos de las dos agentes de policía de los Estados Unidos que fallecieron tras someterse a un levantamiento de glúteos brasileño (BBL). ( FUENTE EXTERNA )

Dos agentes policiales de Estados Unidos han muerto con siete meses de diferencia luego de someterse a procedimientos estéticos, en casos ocurridos en distintos lugares y bajo circunstancias similares.

La primera víctima fue identificada como Wildelis Rosa, oficial del Departamento de Policía de Nueva Orleans y reservista del Ejército estadounidense, de 26 años. Falleció el 23 de septiembre en Miami, Florida.

Según medios locales, Rosa viajó desde Nueva Orleans a Miami el 18 de marzo y se realizó un día después los análisis preoperatorios en la clínica Prestige Plastic Surgery. El procedimiento, valorado en US$7,495, consistió en la extracción de grasa de 12 áreas del cuerpo para transferirla a los glúteos.

La cirugía fue ambulatoria y Rosa recibió el alta una hora después. Cuatro días más tarde fue encontrada muerta tras colapsar en el baño del alojamiento que compartía con una amiga. La Oficina del Médico Forense de Miami-Dade determinó que la causa fue una embolia pulmonar por coágulos sanguíneos derivados de la operación.

El caso de Alicia Stone

El segundo caso corresponde a Alicia Stone, veterana de la Policía de Nueva York, quien viajó en octubre a Cali, Colombia, para someterse a un levantamiento de glúteos brasileño (BBL).

El 16 de octubre se realizó una liposucción y transferencia de grasa en los glúteos y se encontraba en recuperación. Como parte del tratamiento postoperatorio utilizaba anticoagulantes y analgésicos.

Stone fue encontrada inconsciente en su habitación de hotel el 23 de octubre. Tras ser trasladada a un centro médico, fue declarada muerta. Las autoridades colombianas señalaron que la causa del fallecimiento fue un "paro cardíaco no especificado".