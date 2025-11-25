Texas emite nuevos requisitos que cierra puertas a registro de vehículos a indocumentados

El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV, por sus siglas en inglés), anunció esta semana nuevos requisitos de identificación para el registro inicial o renovaciones de un vehículo, en un nuevo intento del estado de arrinconar a los inmigrantes indocumentados.

Antes de la entrada en vigor de los nuevos requisitos, una persona con estatus irregular podía completar el trámite con una documentación más flexible, recoge la cadena de noticias Univision.

"La principal diferencia sería que antes de que esta nueva ley entrara en vigor, una persona podía entrar (hacer un registro) con un pasaporte que incluso podía estar caducado por hasta 12 meses, y podían sacar el título y el registro del vehículo", dijo Albert Uresti, recolector y asesor de impuestos del Condado Bexar.

Ahora, además de un pasaporte, la persona tendrá que presentar una visa o una tarjeta de residencia que le autorice estar en los Estados Unidos, señaló Uresti al medio.

El pliego de la nueva normativa se remonta al 18 de noviembre, cuando el departamento emitió un boletín interno sobre cuáles son los requisitos de identificación para el registro de vehículos en el estado, según recoge Telemundo Houston.

La medida también instruye a condados y concesionarios a reforzar la verificación de documentos.

Impacto

La medida impacta de manera directa a los inmigrantes indocumentados o con documentos limitados, lo que significa que ya no podrán registrar sus vehículos, lo que lo expone a multas y complicaciones legales.

"Eso va a tener un impacto en ciertas personas. Y para el público en general, ya no pueden hacer el registro con una licencia de conducir expirada, mientras que antes podíamos dejarte entrar con la licencia de conducir expirada de hasta hace 12 meses", aclaró Uresti.

"Y creo que es importante señalar que esto es algo que está siendo impulsado por el Estado y por el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas, no por la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado Bexar", puntualizó.

Las siguientes válidas a partir de ahora:

Licencia o ID estatal de EE. UU.

de EE. UU. Pasaporte de EE. UU. o extranjero

de EE. UU. o extranjero Tarjeta militar

Documentos del DHS/USCIS

Si presentas un pasaporte extranjero, ahora debe incluir:

una estampa de entrada del DHS

una visa de inmigrante vigente o tarjeta de residencia (green card)