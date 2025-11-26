Acusan a dominicanos de robar celulares y aparatos electrónicos en más de 30 ciudades de Long Island

Uno de los acusados es grabado tomando el paquete dejado minutos antes por un representante de FedEx. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de Long Island, Nueva York (EE. UU.), arrestaron a 14 personas —11 de ellas de origen dominicano— por operar una organización que presuntamente identificaba y robaba paquetes de FedEx que contenían celulares y otros dispositivos electrónicos dejados en la entrada de casas en todo el condado de Suffolk. La mercancía era posteriormente vendida a mayoristas.

Al menos tres de los arrestados enfrentan cargos en Nueva Jersey por su presunta participación en una red internacional que robó miles de envíos de iPhones y otros aparatos electrónicos en todo Estados Unidos, una operación que supuestamente era dirigida desde República Dominicana por Demetrio Reyes Martínez, alias "CookieNerd", de 37 años.

Reyes Martínez, arrestado en marzo de este año en un hotel en el este del país, fue identificado por las autoridades de Nueva Jersey como uno de los responsables de desarrollar comandos informáticos automatizados utilizados por la red para extraer datos de los sistemas públicos y de seguimiento al cliente de FedEx.

En total, los 14 acusados en el caso de Long Island —incluido el presunto cabecilla Andrickson Jerez, de 29 años— enfrentan 50 cargos por delitos graves derivados de una investigación de dos años sobre robos ocurridos entre octubre de 2023 y febrero de 2025, anunció el lunes la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Suffolk.

Reyes Martínez y Jerez también fueron señalados en la acusación federal de Nueva Jersey como piezas clave de esa operación.

Caso de Long Island

Los acusados supuestamente aprovecharon información privilegiada sobre las entregas —incluidos nombres de destinatarios, direcciones, tipos de dispositivos y números de seguimiento— para sustraer cajas de dispositivos electrónicos de los parqueos de numerosas viviendas minutos después de que fueran entregadas.

Los paquetes fueron robados en residencias y negocios ubicados en Babylon, Bay Shore, Bayport, Bellport, Brentwood, Brookhaven, Central Islip, Deer Park, East Farmingdale, East Setauket, Elwood, Hauppauge, Holbrook, Holtsville, Huntington, Huntington Station, Kings Park, Mastic, Melville, Miller Place, Montauk, Nesconset, North Babylon, Northport, Port Jefferson, Ronkonkoma, Sag Harbor, Sayville, Selden, Shirley y West Islip.

La mayoría de los envíos provenían de Verizon y AT&T a través de FedEx, y los fiscales consideran probable que los presuntos ladrones hayan infiltrado digitalmente los sistemas de entrega de estas compañías.

El plan habría sido dirigido por Jerez, quien daba órdenes a sus cómplices mediante sistemas de mensajería encriptada, según los fiscales. Su propio padre, Juan Báez, de 48 años, presuntamente participaba en el esquema y ayudaba a entregar los teléfonos y aparatos robados a los compradores.

Aún no está claro quién estaba detrás del posible hackeo que permitió obtener la información privilegiada, pero los fiscales creen que se trata de una persona altamente calificada.

La mayoría de los implicados son de origen dominicano y residentes del Bronx.

Los otros 13 detenidos fueron identificados como: Wandy Almanzar Liranzo, Jackson Suazo, Álvaro Álvarez Fermín, Leonel Tejeda Reynoso, Felipe Batista, Luger Guerrero, Luis Marte Tavares, Eugenio Valencia, Raimond Cabrera de León, Juan Báez, Fawaz Hameed, Anzar Ali y Eddie Zaibak.

Solo en un local ubicado en Quimby Avenue, la policía recuperó más de 200 teléfonos celulares nuevos, otros dispositivos electrónicos y más de 100,000 dólares en efectivo.

En algunos casos, los robos se tornaron violentos, según la investigación. En un incidente, un conductor de reparto de FedEx fue empujado por Guerrero, de 26 años, y un grupo de ladrones que luego sustrajeron un paquete con 15 tabletas.

En otro caso, Batista, de 22 años, supuestamente arrebató un paquete a un propietario.

Y en al menos un hecho adicional, Tejeda Reynoso, de 32 años, habría utilizado una identificación falsa para recoger una tableta valorada en más de 1,000 dólares en un centro FedEx de Melville.

La conexión con el de Nueva Jersey

Los acusados Jerez, Marte Tavares y Cabrera de León también figuran en una acusación similar abierta en Nueva Jersey, que involucra a otras ocho personas, la mayoría igualmente de origen dominicano.

En el caso federal de Nueva Jersey, Jerez enfrenta un cargo de conspiración para transportar y recibir propiedad robada y un cargo de transporte de propiedad robada, por su presunta participación en la operación de "cercado" en una ubicación del Bronx.

El juez de Long Island ordenó su detención preventiva bajo una fianza de 75,000 dólares, que ya fue pagada. Jerez deberá regresar al tribunal el 15 de diciembre de 2025. Por este caso enfrenta una sentencia indeterminada con un mínimo de 1 a 3 años de prisión y un máximo de 8? a 25 años si es declarado culpable del cargo principal.

Marte Tavares, de 34 años y residente de Brooklyn, fue procesado en Long Island por un cargo de corrupción empresarial (delito grave de clase B), cuatro cargos de hurto mayor en cuarto grado (delitos graves de clase E) y un cargo de hurto menor (delito menor de clase A).

El juez ordenó libertad supervisada con restricciones de viaje y la entrega de su pasaporte mientras el caso esté en curso. Deberá comparecer nuevamente el 7 de enero de 2026. Enfrenta una pena máxima de 8 a 25 años de prisión si es declarado culpable del cargo principal.

Marte Tavares también tiene un caso federal pendiente en Nueva Jersey, donde está acusado de conspiración para transportar y recibir propiedad robada por su presunta conexión con la operación de "cercado" en University Avenue, en el Bronx.

Cabrera de León, de 32 años y residente del Bronx, compareció ante el juez por un cargo de conspiración en cuarto grado, un delito grave de clase E. Se le ordenó libertad supervisada sin fianza, ya que su cargo no es elegible para fianza según la ley vigente de Nueva York. También se le ordenó entregar su pasaporte.

Deberá regresar al tribunal el 17 de diciembre de 2025. Cabrera de León también está acusado en el caso federal pendiente en Nueva Jersey, por conspiración para transportar y recibir propiedad robada, derivado de su presunta participación en la operación de cercado en el Bronx.