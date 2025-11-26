×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
chef dominicano Elmo Bida
chef dominicano Elmo Bida

El chef dominicano Elmo Bida transforma la gastronomía en Florida

Bida ha sido reconocido como "Chef Promesa" y figura dentro de los Top 10 Chefs Favoritos del Suroeste de Florida

    Expandir imagen
    El chef dominicano Elmo Bida transforma la gastronomía en Florida
    Chef dominicano Elmo Bida destacado en Florida. (FUENTE EXTERNA)

    El chef dominicano Elmo Bida ha emergido como una de las figuras culinarias con mayor crecimiento en el suroeste de Florida, gracias a una propuesta creativa que combina identidad caribeña, técnica internacional y una visión culinaria contemporánea.

    Así lo destaca el comunicado oficial enviado por su equipo, que resalta su trayectoria y filosofía gastronómica.

    De acuerdo con una nota de prensa, Bida, Chef Ejecutivo Certificado (WCEC – Worldchefs Certified Executive Chef), lidera actualmente la cocina de Foxfire Golf & Country Club, donde ha elevado significativamente la oferta gastronómica mediante innovación, liderazgo de equipo y formación culinaria.

    Una cocina con identidad dominicana y vocación global

    En declaraciones recogidas en el comunicado, el chef expresó su agradecimiento al público estadounidense que ha respaldado su trabajo:

    "Estoy eternamente agradecido por el apoyo recibido. Me han permitido expandir los límites de mi cocina sin olvidar mis raíces dominicanas".

    El cocinero subraya que su esencia proviene de la República Dominicana: los colores, la energía y los sabores del Caribe que representan la base emocional y conceptual de su propuesta culinaria, donde cada plato busca conectar con memoria, identidad y modernidad.

    Reconocimientos y trayectoria

    Bida ha sido reconocido como "Chef Promesa" y figura dentro de los Top 10 Chefs Favoritos del Suroeste de Florida, distinciones que apuntalan su ascenso profesional.

    Su enfoque plant-forward, orientado hacia ingredientes frescos y sostenibles, demuestra su compromiso con la salud, el equilibrio y el respeto por el producto, sin sacrificar sabor ni sofisticación.

    Creaciones destacadas

    Dos de sus elaboraciones han sido señaladas como ejemplos de su estilo:

    • Serrano-Infused Peanut Cream, inspirado en sabores sudamericanos con técnicas europeas y presentación contemporánea.
    • Roasted Red Harmony (Plant-Based), una propuesta vegetal que transforma ingredientes simples en experiencias de alta cocina.
    TEMAS -

      El sitio informativo de la comunidad dominicana global.