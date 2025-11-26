EE. UU. prevé mantener una amplia presencia militar en el Caribe hasta 2028

Uno de los lanzamisiles de Estados Unidos captado en aguas del Caribe, como parte de su conflicto con Venezuela. ( FUENTE EXTERNA )

Nuevos documentos de contratación del Departamento de Defensa revelan que Estados Unidos se prepara para sostener un despliegue militar de gran escala en el Caribe durante los próximos años, alimentando especulaciones sobre una posible escalada de tensiones con Venezuela.

Los registros, revisados por The Intercept, detallan contratos de suministros que abarcan prácticamente todas las ramas de las fuerzas armadas y que incluyen la provisión de decenas de miles de libras de productos alimenticios para bases y buques estadounidenses en Puerto Rico, con entregas programadas hasta noviembre de 2028.

El alcance y duración de estos contratos sugieren que el reciente incremento de tropas en la región no será temporal.

¿Qué implica el despliegue militar en el Caribe?

Desde el verano, Washington ha desplegado unos 15,000 militares en el Caribe, en la mayor concentración naval en la zona desde la Guerra Fría. Ese contingente incluye el portaaviones USS Gerald R. Ford —el más moderno y poderoso de la flota estadounidense— junto a destructores lanzamisiles, embarcaciones de apoyo y un submarino nuclear.

La Marina ha participado además en más de 20 ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, operaciones que han dejado más de 80 civiles muertos.

El gobierno de Donald Trump ha clasificado en secreto estas acciones dentro de un "conflicto armado no internacional" contra 24 grupos, entre ellos el supuesto Cártel de los Soles, que Washington vincula a Nicolás Maduro.

Expertos consideran esta doctrina parte de una estrategia de presión sostenida contra Venezuela. Analistas como Mark Cancian, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, señalan que los contratos revelan una intención de mantener una presencia naval muy superior a la habitual y alineada con operaciones antidrogas a largo plazo.

¿Qué cambios se han realizado en la infraestructura militar?

La información disponible muestra un aumento del 40 % en los costos previstos y un crecimiento del 450 % en la cantidad de alimentos requeridos en Puerto Rico, cuya infraestructura militar ha sido ampliada para albergar más unidades del Ejército, la Marina y el Cuerpo de Marines.

Además de la base aérea Muñiz y Fort Buchanan, documentos mencionan la reactivación de la base naval Roosevelt Roads, cerrada desde 2004, que ya recibe aeronaves y unos 4,500 marines.

La 22ª Unidad Expedicionaria de Marines, actualmente desplegada en ejercicios en Trinidad y Tobago y Puerto Rico, figura repetidamente como destinataria de estos suministros hasta 2028.

¿Cuál es la postura del Pentágono sobre el aumento de tropas?

El Pentágono no ha ofrecido detalles operacionales sobre el aumento de tropas y buques, alegando razones de seguridad. Sin embargo, la administración ha reconocido que estas acciones forman parte de la operación Southern Spear, una campaña conjunta en el Caribe y el Pacífico orientada al combate del narcotráfico mediante nuevas tecnologías navales, drones y unidades de intervención rápida.

En paralelo, Trump ha admitido haber autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y ha insinuado que no descarta acciones militares directas, aunque públicamente afirma que una guerra no es inminente. Aun así, funcionarios del gobierno han confirmado que el Pentágono le ha presentado diversas opciones de ataque.

Expertos en presupuesto y seguridad advierten que la magnitud de los contratos apunta a un despliegue prolongado en el Caribe, lo que eleva el riesgo de una escalada involuntaria con Venezuela, incluso si la administración no busca un conflicto directo.