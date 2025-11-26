La madre del sobrino de la portavoz de Trump a la espera de ser deportada tras arresto del ICE

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. ( EFE )

La madre del sobrino de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que la acusan de haberse quedado en Estados Unidos tras ingresar con una visa de paseo a finales de los 90. La mujer, de origen brasileño, enfrenta ahora un proceso de deportación.

La detenida fue identificada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como Bruna Caroline Ferreira. Se conoció que el procedimiento se llevó a cabo hace unas semanas, informó ABC News.

Ferreira es madre del hijo de 11 años de Michael Leavitt, hermano de la secretaria de prensa del presidente Donald Trump, según confirmó el propio Michael a medios estadounidenses. Aseguró que el menor ha vivido con él desde su nacimiento, pero señaló que mantiene una relación con su madre.

Un portavoz del departamento describió a Ferreira como una "extranjera ilegal criminal", al citar un presunto arresto previo por agresión y una estadía superior a lo permitido por una visa B2 de turista que expiró en junio de 1999.

Décadas con estatus irregular

Según medios estadounidenses, la detenida ingresó legalmente a Estados Unidos con una visa de no inmigrante y debía salir antes de la fecha indicada, explicó el ICE.

Actualmente sigue bajo custodia en un centro de procesamiento al sur de Luisiana, a la espera de su deportación.

"Todas las personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos están sujetas a deportación", indicó el portavoz de ICE, citando las políticas del presidente Trump y de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/brasil1-a2e5b4c4.jpg Bruna Ferreira con su hijo antes de ser arrestada por ICE en noviembre de 2025. (FUENTE EXTERNA)

Sin embargo, Todd Pomerleau, abogado de Ferreira, contradijo a las autoridades y afirmó que su clienta "no tiene antecedentes penales", por lo que pidió pruebas que sustenten esa acusación. "No sé de dónde viene eso", agregó.

Sobre el estatus migratorio de Ferreira, el abogado afirmó que ella ingresó legalmente, que anteriormente contó con estatus DACA y que estaba en proceso de obtener la residencia permanente. También denunció las condiciones de la detención, señalando que fue arrestada mientras conducía por Massachusetts y que no hubo una orden judicial.

Vínculo familiar con Leavitt

El abogado de Ferreira dijo no creer que el vínculo familiar con la portavoz presidencial influya en el proceso, calificándolo de "casualidad".

Una campaña de recaudación de fondos en línea, organizada por la presunta hermana de Ferreira, Graziela Dos Santos Rodrigues, afirma que Ferreira fue traída a Estados Unidos en 1998, cuando aún era menor de edad.

"Cualquiera que conozca a Bruna sabe la clase de persona que es. Es trabajadora, amable y siempre la primera en ofrecer ayuda cuando alguien la necesita. Ya sea apoyando a familiares, amigos o incluso desconocidos, Bruna tiene un corazón que prioriza a los demás antes que a ella misma", expresó Dos Santos Rodrigues.