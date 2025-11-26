Las autoridades de EEUU rectifican: los guardias nacionales siguen en situación crítica, no han fallecido

Integrantes del Servicio Secreto de los Estados Unidos custodian la entrada de la Casa Blanca este miércoles, en Washington (EE. UU.). ( FUENTE EXTERNA )

Los dos agentes de la Guardia Nacional que fueron tiroteados este miércoles cerca de la Casa Blanca siguen en estado crítico y no han fallecido, rectificaron las autoridades tras haberlos dado por muertos.

La información fue ofrecida por el director del FBI, Kash Patel. Un informe anterior del gobernador de Virginia Occidental afirmó incorrectamente que los guardias habían muerto.

El tiroteo se produjo en un área cercana a la Casa Blanca, lo que generó una rápida respuesta de las fuerzas de seguridad. Las circunstancias exactas del ataque aún están bajo investigación, pero se ha confirmado que los agentes estaban realizando su labor de vigilancia cuando fueron atacados.

¿Qué medidas se han tomado?

Las autoridades han intensificado la seguridad en la zona y están llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar los motivos detrás del ataque. Kash Patel ha asegurado que se están utilizando todos los recursos disponibles para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

¿Qué consecuencias podría tener?

Este incidente ha suscitado una gran preocupación sobre la seguridad en áreas cercanas a instituciones gubernamentales. La Guardia Nacional y otras agencias de seguridad están revisando sus protocolos para prevenir futuros ataques y proteger a sus agentes.