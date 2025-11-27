Antonio Reynoso lidera la distribución de alimentos en Brooklyn para Acción de Gracias

El presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso, entregó su distribución anual de alimentos por el Día de Acción de Gracias. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso, entregó su distribución anual de alimentos por Acción de Gracias, mediante la cual se distribuyeron cerca de 70,000 libras de víveres y productos frescos a más de 130 iglesias, cocinas comunitarias y organizaciones sin fines de lucro, según el comunicado oficial emitido por su oficina.

La entrega se realizó frente al Ayuntamiento de Brooklyn, en colaboración con la organización UA3 y con el apoyo de voluntarios de varias entidades locales. Las jugadoras de New York Liberty, Rebekah Gardner y Natasha Cloud, también participaron en la jornada solidaria.

Reynoso afirmó que la iniciativa busca aliviar el impacto de la inseguridad alimentaria en el distrito, que se intensificó después de las restricciones en los beneficios alimentarios SNAP a raíz del cierre gubernamental durante la administración anterior. "En Brooklyn nos negamos a que el hambre de nuestros vecinos sea moneda de cambio", sostuvo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/5494452392944f541e0b6z-608a2890.jpg El presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso, entregó su distribución anual de alimentos por el día de Acción de Gracias. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/549445729505a9a9c5b66c-3022fd83.jpg Reynoso afirmó que la iniciativa busca aliviar el impacto de la inseguridad alimentaria en el distrito. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/54944573060008df0fc44z-8b06973f.jpg El presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso,entregó su distribución anual de alimentos por Acción de Gracias (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/54944464143129b6b8b8ec-b5047f85.jpg Según datos citados en el comunicado, 1.8 millones de neoyorquinos dependen del programa SNAP. (FUENTE EXTERNA)

Te puede interesar El dominicano Antonio Reynoso, presidente de Brooklyn, uno de los más votados en primarias de NY

¿Qué datos respaldan esta iniciativa?

Según datos citados en el comunicado, 1.8 millones de neoyorquinos dependen del programa SNAP, y un reciente informe de Robin Hood reveló que 31 % de los adultos y 44 % de las familias con niños en Nueva York enfrentaron dificultades para acceder a alimentos en 2023.

El operativo de entrega incluyó pavos, arroz, patatas, zanahorias, maíz, judías y otros ingredientes esenciales para la cena de Acción de Gracias.

El presidente de UA3, Don Hong, destacó la cooperación continua con la oficina de Reynoso y anunció que el programa de refrigeración móvil permitirá expandir la distribución semanal de alimentos en 2026.

Representantes de organizaciones patrocinadoras —entre ellas Citizens, National Grid, Optimum y Ponce Bank— expresaron su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y el acompañamiento comunitario durante las festividades.

"Apoyar a nuestros vecinos refleja nuestro compromiso con lograr un impacto positivo, juntos", señaló Eileen Cifone, directora de Comunidad y Participación Pública de National Grid.