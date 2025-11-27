Cadena perpetua para dos dominicanos por la muerte de un veterano de la policía de Filadelfia

Los dominicanos Yobranny Martínez Fernández, de 20 años, y Hendrick Peña Fernández, de 23, Richard Méndez. ( FUENTE EXTERNA )

Un juez de Filadelfia condenó a cadena perpetua a los dominicanos Yobranny Martínez Fernández, de 20 años, y Hendrick Peña Fernández, de 23, encontrados culpables de matar al sargento de policía Richard Méndez durante un intento de robo en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia en octubre de 2023.

Martínez Fernández fue declarado culpable de asesinato en primer, segundo y tercer grado, además de conspiración para cometer robo, robo de vehículo y otros cargos. Peña Fernández, en tanto, fue hallado culpable de asesinato en segundo grado y de varios delitos relacionados, incluidos conspiración para cometer robo y hurto de vehículo.

El lunes 24 de noviembre de 2025, el juez Giovanni Campbell condenó a Martínez Fernández a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más una pena adicional de entre 25 y 50 años consecutivos. Peña Fernández también fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La familia del sargento Méndez afirmó que el veredicto representa un paso hacia la justicia.

"No dejaba de oír a mi marido decir: ´Lo tenemos bajo control´. No había forma de que no se hiciera justicia", expresó su esposa, Alexandra Carrero. Su hija Mia asistió al juicio portando la placa que el oficial llevaba la noche en que fue asesinado: "Es otro recordatorio de lo que pasó, de cómo me afecta y de cuánto extraño a mi papá", dijo.

De acuerdo con la oficina del fiscal de Filadelfia, el sargento Méndez era esposo, padre de dos hijos y un veterano de 22 años en el Departamento de Policía de Filadelfia.

Un tercer acusado, Alexander Batista Polanco, se declaró culpable días antes del inicio del juicio y testificó como testigo clave para la fiscalía.

Los hechos

Según la investigación, los tres acusados, junto a un cuarto joven identificado como Jesús Herman Madera Durán, intentaban robar un Dodge Charger en el estacionamiento del aeropuerto cuando fueron sorprendidos por Méndez y su compañero, el agente Raúl Ortiz, la noche del 12 de octubre de 2023.

Méndez y Ortiz se preparaban para iniciar su turno cuando interceptaron al grupo, detalla la fiscalía en una nota de prensa. Durante el enfrentamiento, Martínez Fernández disparó cuatro veces contra Méndez, impactándolo en el torso. El oficial fue trasladado al Centro Médico Presbiteriano de Pensilvania, donde falleció a causa de sus heridas. Ortiz recibió un disparo en el brazo y sobrevivió.

Madera Durán, de 18 años y residente de Camden, Nueva Jersey, también murió tras recibir un disparo accidental de Martínez Fernández durante el incidente. Sus compañeros lo llevaron al Hospital Infantil de Filadelfia (CHOP), donde fue declarado muerto poco después.

Tras huir, los implicados se dirigieron a un almacén abandonado en Cranberry, Nueva Jersey, donde incendiaron el vehículo utilizado para escapar.

El juicio

El juicio inició el 12 de noviembre y las deliberaciones del jurado se extendieron durante varios días. La defensa sostuvo que la fiscalía no demostró la presencia de los acusados en la escena debido a la falta de videos de vigilancia. Sin embargo, los fiscales sustentaron su caso con datos de teléfonos celulares y pruebas de ADN, evidencia que el jurado aceptó.

"Este caso demuestra cuán rápido un delito contra la propiedad puede volverse mortal", señaló la fiscal adjunta Cydney Pope. El fiscal de distrito, Larry Krasner, agradeció al jurado por su "trabajo largo y cuidadoso".

Un abogado defensor adelantó que, aunque están "decepcionados con el veredicto", presentarán apelaciones. Los familiares de los acusados no ofrecieron declaraciones tras conocerse la sentencia, aunque se mostraron visiblemente afectados.

Juntos en un caso en Nueva Jersey

Los tres acusados también figuraban entre las 13 personas imputadas en septiembre de este año por crimen organizado en primer grado y otros cargos relacionados con una red de robo de automóviles que operaba en Camden, Nueva Jersey.

Según la acusación, la organización —presuntamente liderada por Alex y Alexi Vargas— operaba en varios estados y era señalada como responsable de robar o recibir más de 40 vehículos. En ese proceso, Martínez Fernández, Peña Fernández y Batista Polanco fueron identificados como parte del equipo encargado de ejecutar los robos para la red.

En dicho caso, los acusados enfrentan cargos adicionales de conspiración relacionados con el robo de vehículos.