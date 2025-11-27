Embajadora de EE. UU. en Grecia es criticada por su vestimenta en cena de Acción de Gracias

Kimberly Guilfoyle, embajadora de Estados Unidos en Grecia. ( FUENTE EXTERNA )

Kimberly Guilfoyle, embajadora de Estados Unidos en Grecia y exprometida del hijo mayor de Donald Trump, se volvió tendencia por la elección de su atuendo durante un evento formal de Acción de Gracias en la Cámara de Comercio Americano-Helénica.

La expresentadora de Fox News eligió un vestido negro de encaje semitransparente para la ocasión, el cual fue calificado como "inapropiado" por algunos usuarios de redes sociales.

Guilfoyle fue nombrada embajadora en Grecia por Trump a principios de este año. Desde entonces ha representado al país en eventos internacionales y reuniones oficiales en el extranjero, pero en esta ocasión ha sido objeto de críticas por su vestimenta.

El vestido utilizado durante la cena formal tenía un escote alto con cuello y mangas amplias. Aunque incluía una capa inferior hasta los muslos, en un tono similar al de su piel, el conjunto fue criticado por considerarse "demasiado revelador" para un evento diplomático.

¿Qué dicen las redes sociales?

Tras difundirse las imágenes de Guilfoyle hablando desde el podio, comenzaron a multiplicarse los comentarios: "¿Qué pasa con ese conjunto? Parece algo para hacer un dúo con Cher, no para organizar una cena de Acción de Gracias como embajadora de Estados Unidos en Grecia", escribió un usuario de X.

"¿Qué pasó por su cabeza cuando eligió ese atuendo?", cuestionó otro.

US Ambassador in Athens sparks a stir with a sheer dress



The new US Ambassador to Greece, Kimberly Guilfoyle, became the unexpected star of a Thanksgiving event hosted by the American-Hellenic Chamber of Commerce. The focus wasn´t on her speech but on her outfit — a sheer... pic.twitter.com/XPmsi8yYXg — NEXTA (@nexta_tv) November 27, 2025

"¿Qué lleva puesto? El vestido es precioso, pero no apropiado para esta ocasión", comentó un cuarto usuario.

"Madre mía. Ese vestido es inapropiado en un acto donde representa a Estados Unidos", se leía debajo de un video compartido en la plataforma.

Kimberly Guilfoyle, de 56 años, es diplomática estadounidense, personalidad mediática y exfiscal. Estuvo casada con el gobernador de California Gavin Newsom (2001–2006) y con el empresario Eric Villency (2006–2009). Posteriormente estuvo comprometida con Donald Trump Jr. entre 2021 y 2024.