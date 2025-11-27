Dominicana resulta herida por una bala perdida en NY mientras recogía un pavo de Acción de Gracias

La dominicana Francisca Núñez en entrevista con la prensa desde el hospital. ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer dominicana de 64 años resultó herida por una bala perdida durante un tiroteo a plena luz del día en Manhattan, mientras recogía un pavo para el Día de Acción de Gracias. La víctima fue identificada como Francisca Núñez, y la bala terminó alojada peligrosamente cerca de su columna vertebral.

El incidente ocurrió el pasado lunes, alrededor de las 4:20 p.m., en la intersección de la West 204th Street y Broadway, según informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en un comunicado.

Núñez permanece ingresada en el Hospital de Harlem, donde los médicos no han podido extraer la bala. Se encuentra estable, pero bajo constante observación médica. De acuerdo con allegados, la mujer había regresado temporalmente a Nueva York hace varios meses y tenía previsto retornar a la República Dominicana en diciembre.

"Podrían haber matado a mi amiga. Podría haber sido en la cabeza o en el pecho. Es triste que haya sucedido, y más en la víspera de Acción de Gracias. Mientras otros celebran, ella estará en el hospital", expresó indignado José Luis, amigo de la víctima por tres décadas.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Según la policía, al menos seis adolescentes habrían participado en el suceso que culminó en varios disparos. Núñez relató que los jóvenes estaban discutiendo acaloradamente y que uno de ellos sacó un cuchillo antes de que comenzaran los tiros, provocando que cayera al suelo tras ser impactada.

Ella explicó que inicialmente sintió "calor" por la herida y luego vio la sangre fluir. Hasta el momento, los sospechosos permanecen prófugos y la policía mantiene activa la investigación.

Su amigo José Luis añadió que Núñez se encontraba en la zona aprovechando la distribución gratuita de pavos y alimentos por las festividades:

"Estas calles están en muy mal estado. Esto pasa demasiado a menudo en este barrio", lamentó. "¿A quién buscaban? ¿Cómo consiguieron el arma? ¿Por qué cargan con un cuchillo y un arma? Tengo demasiadas preguntas", cuestionó.

La policía no ha anunciado arrestos y continúa recabando evidencia para dar con los responsables del tiroteo.