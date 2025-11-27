Dominicano es liberado tras casi cuatro meses detenido por el ICE pese a tener residencia legal

Heury Gómez, dominicano liberado por el ICE. ( FUENTE EXTERNA )

El dominicano Heury Gómez, residente legal permanente en Estados Unidos durante casi dos décadas, regresó finalmente a su hogar en Midtown Manhattan, tras pasar cerca de cuatro meses detenido por el ICE en un centro de detención en Michigan, pese a contar con una green card vigente.

De acuerdo a los medios estadounidenses, Gómez, de 43 años, fue recibido entre abrazos, lágrimas y expresiones de alivio. "¡Bienvenido a casa!", gritaron varios familiares cuando finalmente abrió la puerta.

El dominicano fue arrestado el pasado 5 de agosto, cuando agentes federales lo detuvieron mientras se preparaba para asumir formalmente el cuidado de su hijo Noah, de 18 años, con discapacidad y no verbal, tras haber obtenido custodia exclusiva mediante decisión judicial.

El 19 de agosto, fue trasladado esposado a Michigan y subido a un vuelo sin conocer su destino.

"Me llevaron con otros detenidos encadenados, y yo también fui encadenado. No tenía idea de a dónde me llevaban", recordó Gómez.

Condena menor de 2017 reactivó proceso de ICE

Según explicó su prima Carolina Zapata, ICE fundamentó la detención en dos delitos menores ocurridos en 2015, por los cuales Gómez fue condenado en 2017 por intento de asalto en tercer grado e intento de hurto menor.

Cumplió 20 días de cárcel, pagó multas y completó libertad condicional.

A pesar de tratarse de faltas no graves, dentro del centro de detención le obligaron a llevar uniforme rojo —reservado para quienes tienen condenas— en contraste con los detenidos sin historial penal, quienes vestían de azul.

"Vi muchos uniformes azules, no entiendo lo del rojo... me mezclaron con personas que cometieron delitos mucho más graves", dijo Gómez.

Denunció, además, condiciones precarias: comida con gusanos, aislamiento en solitario tras defenderse de un ataque de otros internos y pérdida de cabello por estrés.

Campaña pública y recaudo comunitario permitieron su liberación

Mientras Gómez permanecía detenido, su prima lanzó una campaña pública, habló con medios de comunicación y abrió un fondo comunitario (GoFundMe) que recaudó miles de dólares para sus costos legales.

"Lo que aprendí es que tener un equipo de defensa excelente es clave", declaró su prima Zapata. "La comunidad vulnerable no tiene recursos para afrontar esto. Ese apoyo financiero fue crucial".

Gracias a la presión pública y a la defensa legal sostenida, un juez aprobó su liberación la semana pasada. Incluso guardias del centro lo felicitaron al partir, según relató.

Regreso a Nueva York y reencuentro familiar

La mañana del 22 de noviembre, ya libre, Gómez se reencontró con su familia en Washington Heights y luego visitó a su madre en el Bronx, a quien no habían informado sobre su arresto debido a su salud.

"Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar con mi familia", expresó Gómez.