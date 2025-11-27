×
Embajadora de EE. UU. en RD cena con soldados en portaaviones en el Caribe por Acción de Gracias

La actividad tuvo lugar en el comedor de popa de la embarcación, donde la diplomática agradeció el trabajo de los militares

    Embajadora de EE. UU. en RD cena con soldados en portaaviones en el Caribe por Acción de Gracias
    Leah Francis Campos, embajadora de Estados Unidos en el país, comparte feliz con los militares del portaaviones USS Gerald R. Ford (CVN 78), desplegado en el mar Caribe. (FUENTE EXTERNA)

    La embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, compartió la noche de este jueves una cena de Acción de Gracias con marines estadounidenses a bordo del USS Gerald R. Ford (CVN 78), el portaaviones más grande del mundo, actualmente desplegado en el mar Caribe en su lucha contra el narcotráfico.

    La actividad tuvo lugar en el comedor de popa de la embarcación, donde la diplomática agradeció el trabajo de los militares y resaltó el valor del servicio que realizan lejos de sus hogares durante la festividad, publicó la embajada en sus redes sociales.

    • Más temprano, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, voló desde la República Dominicana, donde estuvo en una visita oficial de dos días, hacia el portaaviones y compartió un almuerzo con los marines por la emblemática celebración estadounidense. 

    El USS Gerald R. Ford 

    La embajadora de EE. UU. en República Dominicana, Leah Francis Campos, durante la cena. (FUENTE EXTERNA)

    Las fuerzas militares estadounidenses se encuentran en la región en apoyo a operaciones del Comando Sur de EE.UU., enfocadas en desmantelar redes de narcotráfico y fortalecer la seguridad regional a través de la operación Lanza del Sur, de acuerdo con la información oficial.

    El USS Gerald R. Ford es considerado uno de los buques más avanzados tecnológicamente dentro de la flota estadounidense.

    "Happy Thanksgiving!", expresó la embajada en su mensaje con motivo del feriado estadounidense.

    Leah Francis Campos deseó a los marines un feliz Día de Acción de Gracias. (FUENTE EXTERNA)
