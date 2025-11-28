Airbus ordena reparaciones urgentes a miles de aviones por riesgo ante tormentas solares

Miles de aeronaves de la familia Airbus A320 deberán someterse a mantenimiento inmediato para reducir riesgos operacionales causados por radiación solar extrema, informó la compañía.

El fabricante advirtió que eventos climáticos como fuertes tormentas solares, pueden comprometer sistemas de vuelo y afectar la capacidad de control de las aeronaves.

Airbus confirmó que cerca de 6,000 aviones modelos A319, A320 y A321, la línea de pasillo único más vendida del mundo, podrían verse afectados.

"El análisis de un evento reciente que involucró a un avión de la familia A320 reveló que la radiación solar intensa puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo", informó el fabricante por medio de un comunicado.

El incidente que alertó a Airbus

La investigación se originó a raíz del incidente ocurrido el 30 de octubre, cuando el vuelo 1230 de JetBlue, operado con un A320, cubría la ruta Cancún–Newark y repentinamente descendió bruscamente en altitud, según CNN.

Ante la situación, la tripulación decidió realizar un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida, donde unas 15 personas debieron ser trasladadas a centros médicos para evaluación.

Airbus que investigó el incidente informó este viernes a las aerolíneas que mediante una "transmisión de alerta a operadores" que era necesaria una solución. El fabricante cree que es la única vez que ha pasado este problema específico, pero afirman haber "trabajado proactivamente con las autoridades de aviación... manteniendo la seguridad como nuestra prioridad principal".

La serie de aeronaves Airbus A320 opera con sistemas de control fly-by-wire, lo que significa que las acciones físicas del piloto son procesadas por computadoras que posteriormente ejecutan los ajustes en las superficies de control del avión.

Además, una directiva de aeronavegabilidad de la Unión Europea establece que las aerolíneas deberán completar las reparaciones obligatorias antes de que estas aeronaves puedan volver a transportar pasajeros.

Según los técnicos, la mayoría de las intervenciones requeridas pueden completarse en un tiempo aproximado de dos horas.

Aerolíneas con aviones Airbus

Según el comunicado, American Airlines tendrá que hacerles reparaciones a casi 340 aviones, por esto la aerolínea estadounidense reporta que se esperarán algunos retrasos como resultado de las actualizaciones ya que están "intensamente concentrado en limitar las cancelaciones, especialmente con los clientes que regresan a casa después de un viaje de vacaciones".

"Anticipándose a las directivas de aeronavegabilidad de emergencia de la EASA y la FAA, American comenzó a identificar y completar la actualización del software, y esperamos que la gran mayoría de las aeronaves estén completas hoy y mañana", señaló el comunicado.

Por otro lado, Delta Airlines dice que menos de 50 aviones de la serie A321 no se verán afectados y que los trabajos de actualización serán completados mañana sábado.

Otras aerolíneas, como United o Southwest no tienen aviones afectados. Mientras que JetBlue no respondió a la solicitud de CNN sobre información de reparaciones.