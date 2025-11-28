Estados Unidos prueba su primer avión hipersónico impulsado por hidrógeno

El vuelo del primer avión hipersónico de Estados Unidos impulsado por hidrógeno marca un hito en la aviación sostenible y de alta velocidad ( FUENTE EXTERNA )

Por primera vez, Estados Unidos ha realizado el vuelo de un avión hipersónico propulsado por hidrógeno verde.

El modelo, llamado DART AE, fue desarrollado por la compañía australiana Hypersonix Launch Systems en colaboración con la NASA, la Unidad de Innovación de Defensa de EE. UU. y la empresa Kratos Defense. Su misión: demostrar que la propulsión limpia puede alcanzar velocidades extremas sin comprometer el rendimiento.

El DART AE mide 11.5 pies (3.5 metros) y está equipado con el motor Spartan, un estatorreactor totalmente impreso en 3D, diseñado para operar entre Mach 5 y Mach 12, es decir, hasta doce veces la velocidad del sonido.

Su vuelo de prueba, realizado desde la instalación de vuelo Wallops de la NASA, representa un avance decisivo hacia una nueva era de aeronaves hipersónicas más eficientes y sostenibles.

Reducción de emisiones

El Spartan utiliza hidrógeno como combustible, lo que reduce las emisiones y ofrece un alto rendimiento térmico, clave para resistir las temperaturas extremas generadas por la fricción a esas velocidades.

Si las pruebas confirman su eficiencia, este tipo de tecnología podría aplicarse tanto a aviones de reconocimiento estratégico como a plataformas de ataque de largo alcance.

Durante más de tres décadas, el legendario SR-71 Blackbird fue el orgullo de la ingeniería aeroespacial estadounidense, alcanzando Mach 3.3 y volando por encima de los 26,000 metros. Ahora, con el DART AE, la aviación da un salto hacia una generación capaz de multiplicar esa velocidad utilizando fuentes de energía más limpias.

El objetivo final es combinar potencia, velocidad y sostenibilidad para desarrollar aeronaves que puedan realizar misiones de defensa y exploración a una escala sin precedentes. Si el proyecto tiene éxito, el DART AE podría marcar el inicio de una revolución en la aviación hipersónica del siglo XXI.