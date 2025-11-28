El secretario de Guerra de EE. UU. defiende ataques a narcolanchas y dice que apenas comienzan

El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth defendió este viernes los ataques a las narcolanchas que se han producido en aguas del Caribe. De acuerdo con Hegseth, estos ataques están destinados a ser "letales y cinéticos".

Estas declaraciones del secretario de Guerra se dan luego de que medios estadounidenses publicaran que Estados Unidos ejecutó un segundo ataque hacia una misma embarcación con el fin de eliminar a los sobrevivientes.

Según los medios, el comandante en jefe de la operación ordenó esto para cumplir con las instrucciones de Hegseth, que habría ordenado "matar a todos" los presentes en la lancha.

El secretario calificó esto como una noticia falsa, con información "cada vez más inventada, incendiaria y despectiva" con el fin de desacreditar a los militares que luchan "por proteger la patria".

Informó que todas las operaciones actuales en el Caribe son legales con derechos estadounidense, así como internacional.

As usual, the fake news is delivering more fabricated, inflammatory, and derogatory reporting to discredit our incredible warriors fighting to protect the homeland.



As we´ve said from the beginning, and in every statement, these highly effective strikes are specifically... — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 28, 2025

"Todas las acciones cumplen con el derecho de los conflictos armados, y están aprobadas por los mejores abogados militares y civiles, en toda la cadena de mando", posteó.

Indicó que siempre respaldará a los "guerreros" del Comando Sur que están arriesgando su vida todos los días para proteger la patria de los narcoterroristas.

Objetico de los ataques

Hegseth expresó por medio de un tuit que el objetivo de los embates hacia es detener el tráfico de drogas, destruir los narcobuques y eliminar a los narcoterroristas que están envenenando al pueblo estadounidense.

"Cada traficante que eliminamos está afiliado a una Organización Terrorista Designada", declara en el tuit.

En otro tuit, el secretario anunció: "Apenas hemos comenzado a matar narcoterroristas".

We have only just begun to kill narco-terrorists. — Pete Hegseth (@PeteHegseth) November 28, 2025

También atacó al expresidente Joe Biden, declarando que el exmandatario optó por una estrategia de guantes de seda que permitió que millones de personas, incluyendo a "peligrosos cárteles y afganos sin antecedentes penales, inundaran a nuestras comunidades con drogas y violencia".

"El gobierno de Trump ha cerrado la frontera y ha pasado a la ofensiva contra los narcoterroristas. Biden mimó a los terroristas, nosotros los eliminamos", declaró Hegseth.