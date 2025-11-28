Dos vagones que recorren las estaciones entre Queens y Brooklyn prometen un viaje a la República Dominicana. El tren, recubierto con elementos dominicanos tanto en el interior como en el exterior, conecta a los desprevenidos pasajeros de la Gran Manzana con la vibrante cultura caribeña.

Desde el emblema tricolor, pasando por la güira y la tambora, hasta la estatua de Fray Antonio de Montesinos —la misma que da la bienvenida a los ferries y buques que ingresan por el litoral sur de Santo Domingo—, son algunas de las imágenes que decoran las estructuras de los vagones 9396 y 9397.

En un video compartido ayer en redes sociales por la cuenta NYC Subway Life, se observa cómo paredes y ventanas están cubiertas con la bandera dominicana, el Alcázar de Colón, una playa de Punta Cana, así como personajes bailando merengue y otro tocando el acordeón.

La publicación, colgada en Instagram con la frase en inglés "A train to the Dominican Republic!" (¡Un tren a la República Dominicana!, en español), suma más de 10,000 "me gusta", cientos de comentarios y ha sido compartida unas 9,000 veces.

El video ha provocado una oleada de comentarios cargados de orgullo patrio. "¡Viva República Dominicana!", escribió un usuario junto a una bandera nacional. "Dominicana soy", compartió otro. "Arriba mi patria", expresó un tercero. "Esto es hermoso, me encanta el arte", señaló otra usuaria.

En la línea R

Ambos vagones operan en la línea R del metro de Nueva York, que cubre la ruta entre Forest Hills–71 Av, en Queens, y Bay Ridge–95 St, en Brooklyn, una "opción clave" para los pasajeros que se desplazan diariamente entre estos dos distritos y Manhattan.

La línea conecta los barrios multiculturales de Queens con los grandes centros turísticos de Midtown y Downtown Manhattan, así como con comunidades caribeñas, asiáticas y del Medio Oriente en Brooklyn, especialmente en Sunset Park y Bay Ridge.

Entre sus estaciones más destacadas se encuentran Times Square–42 St, un importante centro de transbordo en Manhattan, y Atlantic Avenue–Barclays Center, que facilita el acceso a otras líneas clave del metro y al principal distrito deportivo y de entretenimiento de Brooklyn, explica la página web del Metro de Nueva York.

Esta ruta fue inaugurada en 1916 como parte de la antigua Brooklyn–Manhattan Transit Corporation (BMT) y hoy es administrada por la Metropolitan Transportation Authority (MTA).

La línea R opera todos los días, con trenes que circulan aproximadamente cada 8 a 12 minutos durante el día y con menor frecuencia en las noches. Su trayecto inicia en Forest Hills–71 Av, en Queens; atraviesa Manhattan; y continúa hacia Brooklyn, donde finaliza en Bay Ridge–95 St.

Por qué en esta línea

Algunos de los usuarios de Instagram expresaron su desacuerdo del lugar seleccionado para exponer el mural de promoción del país, asegurando que debió ser en lugares con mayor presencia de criollos.

"Eso debería estar en la línea A hacia Inwood–207 St.", escribió un usuario.

En respuesta, la cuenta que publicó el video contestó: "Quieren atraer gente que no sea dominicana", sugiriendo que la iniciativa busca promocionar el país a personas de otras nacionalidades.

Aunque Nueva York es la ciudad del mundo con la mayor cantidad de dominicanos, la ruta que cubre este tren no pasa por las áreas donde tradicionalmente reside esta comunidad. La mayor población dominicana se ubica en el Bronx y el Alto Manhattan, donde se encuentra la zona conocida como Pequeña República Dominicana.

En cambio, Queens y Brooklyn, considerados dos de los distritos más diversos de Nueva York, albergan poblaciones mayoritariamente provenientes de países latinoamericanos —como Ecuador y México en Queens— y de naciones caribeñas como Jamaica y Haití en Brooklyn, además de una importante presencia de comunidades del sudeste asiático.

Esto significa que la promoción de la cultura dominicana está expuesta en un punto neurálgico y con diversidad poblacional de la ciudad, como una forma de mostrar las riquezas culturales y naturales del país y potenciar el turismo hacia la isla, uno de los elementos que han convertido a la República Dominicana en una de las perlas del Caribe.