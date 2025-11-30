Incendio en edificio residencial en el Bronx deja al menos nueve heridos

Fuego en edificio residencial del Bronx dejó al menos nueve heridos, entre ellos tres bomberos y cuatro policías. ( FUENTE EXTERNA )

Un incendio de cuatro alarmas registrado en un edificio residencial en el Bronx dejó al menos nueve personas lesionadas, entre ellas tres bomberos y cuatro oficiales de la Policía, según informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El siniestro ocurrió el pasado viernes alrededor de las 3:20 de la tarde en un edificio ubicado en el 1520 de Sheridan Avenue, en el sector de Claremont, informan medios estadounidenses.

Según el Departamento de Bomberos (FDNY), el fuego se originó en el último piso de un edificio de seis niveles y se extendió hasta un altillo. La estructura alberga 40 apartamentos.

Al menos 140 bomberos participaron en las labores para controlar las llamas. En total, ocho personas resultaron con heridas menores.

Desconocen origen del fuego

Una familia venezolana residente en el residencial afectado informó que su apartamento de cuatro habitaciones quedó destruido por las llamas, aunque afirmaron desconocer el origen del siniestro.

Las autoridades confirmaron, además, una muerte no relacionada directamente con el incendio, ocurrida en otra unidad fuera del área afectada, hecho que está siendo investigado por el NYPD.

La operación de respuesta se vio afectada por fuertes vientos, según informó el FDNY, lo que dificultó las labores en la parte superior del edificio. Personal del Departamento de Edificios se desplazó al lugar para evaluar posibles daños estructurales.

El incendio fue finalmente controlado, mientras se investiga la causa que lo originó.