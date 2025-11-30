Congresista confirma que Trump ofreció a Maduro una salida negociada

María Elvira Salazar afirmó en una entrevista concedida a Fox News que Donald Trump sostuvo una conversación con Nicolás Maduro en la que le ofreció una salida negociada. ( FUENTE EXTERNA )

La congresista republicana María Elvira Salazar afirmó en una entrevista con Fox News que el presidente estadounidense Donald Trump sostuvo una conversación con Nicolás Maduro en la que le ofreció una salida negociada en medio del aumento de la presión diplomática y militar sobre Venezuela.

Según Salazar, esa propuesta forma parte de una estrategia más amplia de Washington para modificar el equilibrio político en el continente.

Tras revelar la existencia de esa comunicación, la legisladora expuso sus propias consideraciones sobre la situación interna del régimen venezolano.

Aseguró que Maduro “no puede salir de Caracas” porque, según sus palabras, “los cubanos que controlan el aparato represivo podrían matarlo antes de huir”. Indicó además que el mandatario estaría aislado y bajo vigilancia estrecha de sus aliados internos, lo que limitaría su margen de maniobra.

Salazar contextualizó estas afirmaciones dentro de lo que describió como una ofensiva de Estados Unidos para “liberar al continente de China, Irán, Rusia y los narcos”, y calificó el momento actual como “histórico para la región”.

Sus declaraciones se suman a una serie de mensajes recientes desde Washington que apuntan a un endurecimiento de la postura frente a Caracas.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha confirmado públicamente los detalles de la conversación ni la naturaleza de la oferta, y el gobierno venezolano no ha emitido una reacción formal a los señalamientos de la congresista.

No obstante, el intercambio eleva el nivel de tensión en un contexto regional ya marcado por acusaciones mutuas, movimientos militares y un deterioro acelerado de las relaciones entre ambos países.

Venezuela denuncia ante la OPEP++ que EE.UU. busca apoderarse de sus reservas petroleras

El Gobierno de Venezuela denunció este domingo ante la segunda conferencia ministerial 2025 de la alianza OPEP++, liderada por Arabia Saudí y Rusia, que Estados Unidos busca apoderarse de las reservas petroleras del país suramericano, al mantener un despliegue militar en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

A través de una carta, firmada por el presidente Nicolás Maduro y publicada por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el Ejecutivo venezolano acusó a Estados Unidos de buscar apoderarse de las reservas petroleras, por medio -según dijo- "del uso de la fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo y las instituciones del país".

"Esta pretensión no solo contraría las disposiciones que rigen la convivencia pacífica entre las naciones, sino que, además, pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado internacional", agregó.

El Gobierno de Maduro aseguró que Venezuela se mantendrá firme en la defensa de sus recursos naturales energéticos y "no sucumbirá a ningún tipo de chantaje o amenaza".

Además, espera contar con los mejores esfuerzos del secretario general de la OPEP+, Haitham Al Ghais, así como con los miembros de la alianza OPEP++, para contribuir a detener la que consideró como una "agresión que se gesta con cada vez más fuerza" y, advirtió, "amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético, tanto para los países productores como para los consumidores".