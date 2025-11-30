Miami Herald confirma ultimátum de Trump a Maduro y revela oferta de salida para él y su esposa

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro, de Venezuela. ( FUENTE EXTERNA )

El Miami Herald confirmó que el presidente estadounidense Donald Trump transmitió un ultimátum al mandatario venezolano Nicolás Maduro, advirtiéndole que tiene "pocos días" para abandonar el poder o enfrentar acciones más severas en medio del creciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Según el diario, altos funcionarios revelaron que Washington ofreció a Maduro garantías de salida segura, incluyendo asilo en un tercer país y protección legal tanto para él como para su esposa, Cilia Flores, si se concretaba una transición ordenada.

La oferta, según el reporte, incluía salvoconducto, inmunidad frente a cargos federales y la posibilidad de trasladarse con familiares inmediatos bajo supervisión internacional. Las mismas fuentes indican que la administración transmitió que estas condiciones "no permanecerán disponibles por mucho tiempo".

Presión diplomática

La información coincide con declaraciones de la congresista republicana María Elvira Salazar, quien afirmó en Fox Business que la conversación entre Trump y Maduro sí ocurrió y que el mandatario venezolano "sabe que tiene una puerta para salir".

Salazar añadió que Maduro teme abandonar Caracas debido a la presencia histórica de asesores cubanos en organismos de contrainteligencia, un factor que —según ella— condiciona sus movimientos y su capacidad de maniobra.

La presión diplomática llega acompañada de una intensificación militar: Trump ordenó considerar "cerrado en su totalidad" el espacio aéreo venezolano y reforzó operaciones navales en el Caribe bajo el argumento de combatir redes de narcotráfico. Caracas sostiene que se trata de "una agresión inminente" motivada por intereses estratégicos.

Analistas advierten que el ultimátum revelado por el Miami Herald marca el punto más alto de tensión entre ambos gobiernos en dos décadas y que el margen para una negociación depende ahora de la respuesta inmediata de Maduro.