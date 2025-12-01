Abinader confirma que es hasta abril de 2026 el acuerdo del país con EE. UU. para uso de aeropuertos

Un avión C-130 Hércules de carga y suministro, de Estados Unidos. (SHUTTERSTOCK). ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader confirmó este lunes que el acuerdo firmado entre la República Dominicana y Estados Unidos, que permitirá a personal estadounidense utilizar de manera temporal áreas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional Las Américas (Aila) para operaciones antidrogas, estará vigente hasta abril de 2026.

El mandatario no especificó el día exacto en que vence el permiso de operación en las referidas terminales.

Durante LA Semanal con la Prensa de este lunes, Abinader explicó que la firma se sustenta en el marco jurídico bilateral establecido en los acuerdos antidrogas de 1995 y en su Protocolo Ampliatorio de 2003.

Estos instrumentos autorizan el derecho de sobrevuelo en misiones contra el narcotráfico, así como el aterrizaje y la permanencia temporal de aeronaves con fines logísticos, siempre bajo coordinación con las autoridades dominicanas.

"Esto nos va a ayudar bastante, junto con la Armada Dominicana y la información especial y tecnológica. Como se dijo el día de la firma, el pasado miércoles, tiene una duración hasta abril del próximo año", expresó el presidente.

El acuerdo fue suscrito el pasado miércoles 24, tras una reunión con el secretario del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien visitó el país como parte de la agenda bilateral de cooperación en materia de seguridad y combate al narcotráfico .

Cooperación en seguridad regional

La autorización para que Estados Unidos acceda a áreas restringidas en San Isidro y el Aila llega en un momento en que el Gobierno destaca los resultados de la alianza con Washington en la lucha contra el crimen organizado.

Abinader aseguró que desde 2020 el país decomisa "casi diez veces más drogas por año" que en la década anterior, un incremento que atribuyó al trabajo conjunto con agencias estadounidenses y que —recordó— fue reconocido por una misión de alto nivel de la DEA hace dos semanas.

El presidente también agradeció el respaldo de Estados Unidos a la candidatura del diplomático dominicano Leandro José Villanueva para dirigir la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Al concluir, Abinader advirtió que la República Dominicana enfrenta "una amenaza real" vinculada al crimen organizado y reiteró que acuerdos como el de uso temporal de instalaciones para operaciones estadounidenses forman parte de la estrategia nacional para reforzar la cooperación en seguridad regional.