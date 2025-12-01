Presidente Abinader invita a los dominicanos ausentes a visitar el país en esta Navidad

La gracia navideña es para los dominicanos que tienen seis meses sin visitar el país. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader agradeció este lunes a la diáspora dominicana por su contribución al desarrollo económico y social del país, al tiempo que confirmó la aplicación de la gracia navideña por un monto de US$5,500 para los dominicanos residentes en el exterior que regresen al país durante la temporada festiva.

"En el caso de la gracia navideña que es de 5,500 dólares para nuestra diáspora, que nunca es suficiente realmente, agradecerle todo lo que hace la diáspora dominicana y como ayuda al desarrollo de nuestro país", expresó el mandatario, en reconocimiento a la importancia de los dominicanos en el extranjero como motor de la economía nacional.

Abinader también invitó a todos los dominicanos en el exterior a visitar el país durante esta época para reencontrarse con sus familias y fortalecer el vínculo con la nación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/02/abinader-fuerza-del-pueblo-marcha-6fa20e4f.jpg Luis Abinader, presidente de RD, en LA Semanal con la Prensa de este 1 de diciembre de 2025. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

"Así que en ese sentido lo tenemos, lo vamos a hacer y esperamos que vengan todos los que puedan, dominicanos que están en el exterior a visitar a sus familias, a su gente, porque aquí los queremos y queremos siempre que disfruten de su querida patria", afirmó.

Aumento de la gracia navideña

La Dirección General de Aduanas (DGA) anunció ayer domingo que la gracia navideña correspondiente al año 2025 será de US$5,500, "el monto más alto establecido hasta la fecha". El aumento para este año fue de US$500.00

"La medida, dispuesta por el presidente Luis Abinader, busca reconocer los aportes de los dominicanos residentes en el exterior".

El director general de Aduanas, Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, informó que la facilidad estará vigente del 1 de diciembre de 2025 al 15 de enero de 2026.

Durante ese período, los dominicanos que regresen al país podrán traer regalos para sus familiares exonerados del pago de impuestos, siempre que el valor FOB no exceda el monto autorizado y que los artículos no sean importados en cantidades comerciales.

La DGA precisó que la gracia se aplicará por familia y contará solo para aquellos que tengan más de seis meses sin visitar el país. También se permitirá una unidad por tipo de mercancía, especialmente en el caso de electrodomésticos.

La medida oficial busca reconocer el vínculo económico y afectivo de la diáspora con la República Dominicana, así como facilitar su retorno temporal al país durante una de las épocas más significativas del año.