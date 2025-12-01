Trump dice que secretario de Guerra no ordenó matar a tripulantes de embarcación en el Caribe

Lancha destruida tras ataque en el Caribe por EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Donald Trump aseguró este domingo que confía plenamente en que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, no emitió una orden verbal para matar a todos los tripulantes de una embarcación sospechosa de traficar drogas en el mar Caribe, durante una operación militar ocurrida en septiembre.

Trump dijo que Hegseth le negó haber dado tal instrucción. "Me dijo que no dijo eso, y le creo al 100 %", afirmó el mandatario.

La controversia surgió luego de un reportaje de The Washington Post, que reveló que un dron mostró a dos sobrevivientes de una tripulación de 11 personas aferrados a los restos de su lancha tras un primer ataque con misiles el 2 de septiembre.

Según el medio, para cumplir una orden verbal de "matar a todos", el comandante de Operaciones Especiales habría ordenado un segundo ataque que mató a los dos sobrevivientes, citando a fuentes con conocimiento directo de la misión.

Trump calificó el segundo ataque como innecesario. "Yo no habría querido eso. El primer ataque fue muy letal. Estuvo bien", declaró, al tiempo que aseguró que investigará el caso.

Tras el reportaje, Hegseth defendió las operaciones en X, afirmando que los ataques son "letales y cinéticos", que los traficantes abatidos están vinculados a organizaciones terroristas y que las acciones militares son "legales".

¿Qué medidas se han tomado en respuesta a la controversia?

La administración Trump ha justificado su campaña en el Caribe —que supera los 80 muertos— bajo el argumento de que Estados Unidos mantiene un "conflicto armado no internacional" contra narcotraficantes. Un memorando clasificado del Departamento de Justicia sostiene que los militares no enfrentarían futuras acusaciones penales por estas operaciones.

El tema ha provocado reacciones inmediatas en el Congreso, donde legisladores de ambos partidos exigen aclaraciones. Comités de Servicios Armados de la Cámara y el Senado anunciaron que ampliarán su escrutinio y solicitarán toda la documentación relacionada.

El senador demócrata Tim Kaine advirtió que, de confirmarse los hechos, se trataría de "una violación de las leyes de guerra" y potencialmente de un "crimen de guerra". El republicano Michael Turner coincidió en que sería "un acto ilegal" y lamentó que la Casa Blanca no haya entregado información adicional al Congreso.

¿Cómo se justifica la campaña militar en el Caribe?

Mientras tanto, expertos en derecho internacional y exabogados militares han advertido que la campaña podría ser ilegal, ya que los presuntos traficantes no representan una amenaza inminente para Estados Unidos ni están en un conflicto armado formal con el país.

Un grupo de exjueces militares sostuvo que, según el derecho internacional, los sobrevivientes debieron haber sido protegidos y tratados como prisioneros de guerra, no atacados nuevamente.

Los señalamientos mantienen bajo presión al Pentágono y al secretario Hegseth, cuyas decisiones durante la operación de septiembre siguen bajo intenso scrutinio.