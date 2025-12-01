La diáspora dominicana celebra el aumento de la gracia navideña

Grupo de dominicanos en el exterior salen del aeropuerto. ( FUENTE EXTERNA )

La comunidad dominicana en el extranjero recibió con entusiasmo el anuncio de que la gracia navideña aumentó a 5,500 dólares para este año, el monto más alto establecido hasta la fecha, según informó la Dirección General de Aduanas (DGA).

En una nota de prensa, la diáspora reconoce que la decisión representa un reconocimiento directo a su sacrificio, las remesas enviadas y el amor inquebrantable que mantienen con su tierra.

"La gracia navideña a 5,500 dólares es un alivio increíble. Muchos viajamos una vez al año y esto nos permite compartir mejor con los nuestros. Para mí, este es un gesto de respeto a nuestra contribución económica al país", expresó Miguel Hernández, residente en Madrid, España.

"Aplaudimos esta decisión. El dominicano que vive fuera trabaja fuerte, manda dinero, invierte y mantiene tradiciones. Esta gracia es más que un número: es una señal clara de que el país nos valora y nos espera con los brazos abiertos", coincidió Jhony Herrera, de Providence, Rhode Island.

"Este año podremos llevar un poco más de felicidad a nuestra familia sin tantas limitaciones", agregó Rosa Martínez, desde El Bronx, Nueva York.

Organizaciones comunitarias en Nueva Jersey, Miami, Boston e Italia también expresaron su respaldo a la medida y destacaron que este es un paso que fortalece la confianza entre los emigrantes y el Estado. Líderes comunitarios consideran que la decisión devuelve, en parte, lo que miles de dominicanos aportan cada año con trabajo, amor y sacrificio.

"Más que un monto, la gracia es un puente que une al que vive fuera con el calor de su país. Es reconocer que detrás de cada boleto de avión hay nostalgia; detrás de cada remesa, responsabilidad; y detrás de cada maleta que cruza el aeropuerto, amor", señala el comunicado.

La gracia navideña

Del 1 de diciembre de 2025 al 15 de enero de 2026, los dominicanos que ingresen al país por vía aérea o marítima podrán llevar regalos a sus familias sin pagar impuestos, siempre que el valor no supere el monto establecido y que no se trate de mercancías con fines comerciales.

La exoneración se aplicará por familia y será válida para quienes tengan más de seis meses sin visitar el país. También se permitirá una unidad por tipo de mercancía, especialmente en el caso de electrodomésticos.

La DGA destacó que, durante la gestión de Eduardo Sanz Lovatón, la gracia navideña ha pasado de 3,000 a 5,500 dólares, lo que representa un aumento de 2,500 dólares en cinco años. Además, el período de aplicación se extendió de 38 a 45 días.