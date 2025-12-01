Responda a tiempo: un año de silencio puede costarle su proceso de residencia en EE. UU.

Las recomendaciones de la embajada de Estados Unidos para los solicitantes de visas de inmigrante o residencia. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo instó a los solicitantes de visa de inmigrante (o de residencia) a estar pendientes de su proceso, ya que el seguimiento en cada etapa es "esencial" para evitar retrasos y, en el peor de los casos, la cancelación de la solicitud.

En su columna semanal Pregúntale al cónsul, las autoridades estadounidenses señalan que "la responsabilidad de la solicitud siempre recae en el solicitante", lo que significa que es la persona quien debe revisar sus notificaciones, asistir a la entrevista y entregar cualquier información que sea requerida antes o después de la entrevista con el cónsul.

"Si el oficial consular solicita información o acción y usted no responde en un plazo de un año, podría iniciarse el proceso de terminación de su caso, lo que implicaría comenzar todo nuevamente desde cero", se advierte en el texto.

Recomendaciones de la Embajada para evitar retrasos o la cancelación del caso:

Responder a tiempo

Entregar los documentos según las instrucciones

Mantener su caso activo ingresando a su cuenta CEAC

"Mantenerse atento es clave para que su proceso avance sin contratiempos", concluye el texto.

Las visas de inmigrante

La visas de inmigrante que ofrece Estados Unidos permiten a los beneficiados a asentarse en el país norteamericano, ya sea por vínculos familiares, por inversión o trabajo.

A continuación una lista de las visas de inmigrante más comunes:

F1: hijos solteros mayores de 21 años de ciudadanos estadounidenses

F2A: cónyuges e hijos menores de edad de residentes permanentes

F2B: hijos solteros mayores de 21 años de residentes permanentes

F3: hijos casados de ciudadanos estadounidenses

F4: hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses

Visa de Novio(a) Prometido(a) (K-1)

Visa de Inmigrante de Empleo (EB1, EB2, EB3)

Visa de Inversión (EB-5)



