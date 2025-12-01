Hallan el cuerpo de una mujer de 73 años en medio de un incendio de cuatro alarmas en El Bronx

El fuego dejó al menos nueve heridos, entre ellos tres bomberos y cuatro policías. ( FUENTE EXTERNA )

La oficina del médico forense de la ciudad de Nueva York investiga la causa de muerte de una mujer de 73 años cuyo cuerpo fue encontrado en medio de un incendio que consumió un edificio de apartamentos en El Bronx, informó un representante de la policía neoyorquina.

La víctima fue descubierta por bomberos y agentes policiales dentro de su apartamento mientras respondían a un incendio en el inmueble, ubicado en el 1520 de la avenida Sheridan, alrededor de las 3:00 de la tarde del viernes. La mujer fue declarada muerta en el lugar.

Sin relación con incendio

Durante una rueda de prensa, el subjefe del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, en inglés), Joseph Duggan, explicó que la muerte de la anciana no está relacionada con el incendio .

Un vocero del NYPD indicó además que su identidad no se hará pública hasta que se notifique previamente a sus familiares.

El fuego comenzó en el último piso del edificio de seis plantas y se extendió al espacio entre el techo de la última planta y el tejado. El cuerpo de la mujer fue hallado en un apartamento de esa misma planta. Las llamas fueron controladas en tres horas.

La estructura alberga 40 apartamentos.

Duggan detalló que unos 170 bomberos y personal de emergencias médicas acudieron a la escena. Nueve personas —tres bomberos, cuatro policías y dos civiles— sufrieron heridas leves por inhalación de humo. Los dos civiles rechazaron ser trasladados al hospital.

La operación de respuesta se vio afectada por fuertes vientos, según informó el FDNY, lo que dificultó las labores en la parte superior del edificio. Personal del Departamento de Edificios se desplazó al lugar para evaluar posibles daños estructurales.

El incendio fue finalmente controlado, mientras se investiga la causa que lo originó.