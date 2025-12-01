Hombre sufre quemaduras graves en estación del tren de Times Square, NY

La víctima en el andén del metro. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre de 65 años sufrió quemaduras graves la madrugada del lunes tras quedar envuelto en llamas cuando un tren del metro llegaba a la estación de Times Square, en Manhattan. Sin embargo, las autoridades investigan si el hecho fue un ataque o si el propio pasajero provocó el fuego, debido a múltiples inconsistencias en su testimonio.

De acuerdo con fuentes policiales, un vídeo de vigilancia muestra al hombre cubierto de llamas mientras se desplomaba en la plataforma de la estación de la calle 42, momentos después de saltar de un tren 3 que viajaba en dirección norte, alrededor de las 3:00 de la madrugada.

El hombre, que parecía no tener hogar, sufrió quemaduras severas en las piernas. En el interior del tren se halló piel quemada en uno de los asientos, así como restos de papel quemado, según indicaron las fuentes.

El relato

Inicialmente, la víctima aseguró que un desconocido le prendió fuego mientras dormía en el vagón. No obstante, las cámaras no captaron a ningún sospechoso huyendo del lugar y, según la policía, el hombre cambió su versión de los hechos en varias ocasiones.

Más tarde admitió que su relato inicial no era cierto, mientras los investigadores intentan determinar qué ocurrió y si él mismo provocó las llamas.

El hombre fue trasladado al Centro Médico Weill Cornell, donde permanece con quemaduras "significativas".

La policía de Nueva York informó que la investigación continúa y que no se han realizado arrestos en relación con el caso.