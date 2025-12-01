Las restricciones de EE. UU. a vuelos civiles en zonas de Venezuela son hasta marzo de 2026
El Notam A0622/25 prohíbe vuelos civiles en el espacio aéreo de Venezuela cerca de la frontera sur
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió un aviso aeronáutico (NOTAM) que mantiene restricciones estrictas a las operaciones civiles y de aviación general en varias zonas del espacio aéreo de Venezuela, medida que se prolongará hasta marzo de 2026 debido a riesgos de seguridad asociados al entorno político y militar del país sudamericano.
El documento, identificado como A0622/25, establece que las aeronaves estadounidenses no podrán realizar sobrevuelos, cruces ni operaciones dentro de las denominadas "Exclusion Zones" numeradas como 5, 6, 7 y 8, cuyas coordenadas abarcan amplios sectores del territorio venezolano.
La restricción se aplica las 24 horas del día y cubre rutas aéreas internacionales utilizadas para tránsito en la región del Caribe y el norte de Suramérica.
El NOTAM precisa que las áreas afectadas incluyen tramos de corredores como W17, W7, W26, W29 y otras vías asociadas a operaciones hacia Maiquetía, lo que obliga a desvíos o planificación alterna para aeronaves de matrícula estadounidense o sujetas a regulación de la FAA.
- El aviso también indica coordinación obligatoria con dependencias militares venezolanas, lo que evidencia un entorno operativo considerado inestable o de potencial riesgo.
Un NOTAM —siglas de Notice to Air Missions— es un aviso técnico utilizado en todo el mundo para informar a pilotos y operadores sobre condiciones que pueden afectar la seguridad de un vuelo, como cierres de aeropuertos, cambios en procedimientos, actividades militares o tensiones geopolíticas.
Tensiones
Aunque está dirigido principalmente a operadores estadounidenses, los NOTAM de la FAA suelen ser tomados como referencia por aerolíneas internacionales debido a su relevancia en la gestión de riesgos.
La emisión se interpreta dentro de un contexto de tensiones crecientes entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro, marcado por un reforzamiento de la presencia militar estadounidense en el Caribe y advertencias diplomáticas recientes.
Para la FAA, las condiciones en territorio venezolano justifican la continuidad de restricciones que ya se aplican desde años anteriores.
La medida permanecerá en vigor hasta el 1 de marzo de 2026, salvo revisión o renovación futura, y afecta principalmente a vuelos privados, corporativos y de aviación general, sectores cuya operación depende directamente de los lineamientos de seguridad emitidos por Washington.