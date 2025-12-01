Leah Francis Campos se reunió con diversas organizaciones de la sociedad civil dominicana

La embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, ( tercera de izquierda a derecha) con diversos representantes de las organizaciones de la sociedad civil dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah francis Campos, se reunió este lunes con diversas organizaciones de la sociedad civil dominicana.

Francis Campos destacó el rol que desempeñan estas organizaciones de la sociedad civil en los procesos legislativos del país.

Entre las organizaciones que estuvieron en la reunión de encuentran las siguientes: Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (Fomudevi), Grupo Acción Cristiana, Movimiento Matrimonio Feliz y JUCUM (Youth With a Mission).

De acuerdo con la embajada, a los representantes de las organizaciones se les entregó una copia de la carta la declaración del Consenso de Ginebra del presidente Donald Trump como parte del intercambio de contextos.

¿Qué es la declaración del Consenso de Ginebra?

La Declaración del Consenso de Ginebra es un acuerdo establecido durante el primer mandato del presidente Donald Trump en 2020 firmado en conjunto de 34 países conservadores que sostiene que no existe un derecho internacional al aborto.

El acuerdo promueve la vida prenatal, defiende la familia como núcleo fundamental y reivindica la soberanía nacional para definir políticas en salud reproductiva.

Estados Unidos se retiró del consenso en el 2022 durante el mandato del expresidente Joe Biden y luego volvió a unirse en enero de este año cuando Trump asumió el poder.

Esta declaración ha generado controversia porque sectores conservadores la ven como defensa de valores tradicionales, mientras organizaciones de derechos humanos critican que límite avances en derechos reproductivos.