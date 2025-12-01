Más de 700 vuelos cancelados desde y hacia EE. UU. sin impacto en RD

Un panel de salidas muestra el estado de los vuelos cancelados en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional O'Hare el 30 de noviembre de 2025 en Chicago, Illinois. ( AFP )

Las condiciones de clima adverso en el Medio Oeste de EE. UU. han provocado la cancelación de miles de vuelos desde el fin de semana de Acción de Gracias, así como retrasos, siendo el aeropuerto internacional de Chicago, Illinois, el más afectado.

A pesar de las disrupciones en el tráfico aéreo estadounidense, los vuelos desde y hacia aeropuertos dominicanos no se han visto afectados.

Hasta la tarde de este lunes, los aeropuertos estadounidenses habían reportado 19,448 retrasos, mientras que las cancelaciones ascendían a 800, según el sitio web de seguimiento FlightAware.

Hielo negro, chubascos de nieve y niebla complicaron el lunes el regreso de los viajeros tras el feriado en el Medio Oeste, mientras que el Noreste se preparaba para su primera gran tormenta de nieve de la temporada.

Ninguno de los aeropuertos de República Dominicana aparece en la lista de los afectados para el día de hoy. Esta información fue confirmada por el portavoz de Aerodom, Luis López, quien informó que, hasta el momento, las terminales administradas por la empresa no han reportado cancelaciones ni retrasos asociados a la situación meteorológica en Estados Unidos.

Más de 20.32 centímetros (ocho pulgadas) de nieve cayeron en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago este fin de semana, un récord para la mayor nevada en un solo día natural en noviembre, según el Servicio Meteorológico Nacional. El récord anterior databa de 1951.

Aproximadamente 300 vuelos con origen o destino en O'Hare habían sido cancelados en la madrugada del domingo, mientras unos 1,600 registraron retrasos, de acuerdo con FlightAware. Para esta tarde, el aeropuerto contabilizaba 651 vuelos retrasados y 212 cancelados, y se esperaba que las condiciones en carreteras siguieran siendo peligrosas hasta la noche del lunes.

En el Noreste, se proyectaban hasta 25.4 centímetros (10 pulgadas) de nieve en algunas zonas del norte de Nueva Inglaterra. Una tormenta ventosa y potencialmente helada se dirigía a la región, capaz de dejar fuertes lluvias en algunas áreas y acumulaciones de nieve en otras, según los meteorólogos.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias y avisos de tormenta invernal en Massachusetts, New Hampshire, Vermont y Maine.

Nieve en Pensilvania

Ante la previsión de una nevada significativa que podría cubrir gran parte del estado, los equipos comenzaron el lunes a limpiar carriles a lo largo de los 909 kilómetros (565 millas) de la autopista de peaje de Pensilvania, informó la portavoz Marissa Orbanek.

Las restricciones vehiculares en varias autopistas interestatales del este de Pensilvania, incluyendo la Extensión Noreste —desde Lehigh Valley hasta Clarks Summit—, se impondrán a partir de las 5:00 de la mañana del martes.

Más de 600 operadores y personal de seguridad están disponibles para despejar los 4,667 kilómetros de carriles de la autopista. El programa de dotación de invierno comenzó a mediados de noviembre, y 23 puestos de mantenimiento operan las 24 horas.

"Realmente nos preparamos para la nieve durante todo el año", dijo Orbanek.

La situación en otras ciudades

El domingo se realizaban labores de descongelamiento de aeronaves en varios aeropuertos del país, incluido el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Washington, y el Aeropuerto Internacional de Minneapolis–Saint Paul, según la Administración Federal de Aviación (FAA).

Más de 30 centímetros (12 pulgadas) de nieve habían caído desde el sábado en zonas cercanas al lago Míchigan. Cientos de iglesias en el oeste de Míchigan pidieron a los fieles permanecer en casa o seguir los servicios religiosos en línea.

En Wisconsin, equipos de servicios públicos trabajaban para restablecer la electricidad a miles de residentes. We Energies reportó más de 6,000 cortes, más de la mitad en Milwaukee y el sur del condado.

En Iowa, el aeropuerto de Des Moines reabrió en un día crítico para los viajes, luego de que un vuelo de Delta Connection se saliera de la pista al aterrizar sobre hielo. No hubo heridos y los pasajeros fueron trasladados en autobús a la terminal.

En otras zonas de Iowa, fuertes vientos el domingo arrastraban nieve hacia las carreteras, prolongando las condiciones peligrosas, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

"Hubo zonas de Iowa e Illinois que registraron más de 30 centímetros de nieve", dijo el meteorólogo Andrew Orrison.

El clima en el noreste

Orrison explicó que, aunque la nevada en la región de los Grandes Lagos estaba disminuyendo, una nueva tormenta se dirigía al Atlántico Medio y al Noreste, con acumulaciones de hasta 30 centímetros (un pie) previstas para el martes.

"Será la primera nevada de la temporada en muchas de estas zonas, y será bastante significativa", afirmó. "La buena noticia es que, por el momento, no parece que las principales ciudades vayan a sufrir acumulaciones importantes".

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia para la costa de Maine desde la mañana del martes hasta la mañana del miércoles, recomendando a los residentes "retrasar todos los viajes si es posible" debido a la nieve.