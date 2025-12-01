Melania Trump revela las decoraciones navideñas de la Casa Blanca

El árbol de Navidad de la Casa Blanca. ( FUENTE EXTERNA )

Melania Trump presentó este lunes las decoraciones navideñas para el primer regreso de su familia a la Casa Blanca durante la temporada festiva, y el tema elegido este año es "El hogar está donde está el corazón".

La decoración también hace referencia al 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia en 1776, que se celebrará el próximo año, y a la fundación de los Estados Unidos.

Varias decenas de voluntarios de todo el país ayudaron a decorar la mansión ejecutiva con 75 coronas, 51 árboles de Navidad, más de 700 pies (213 metros) de guirnaldas, más de 2,000 hileras de luces, más de 25,000 pies (7,620 metros) de cintas, más de 2,800 estrellas doradas, más de 10,000 mariposas y 120 libras (54 kilos) de pan de jengibre.

Algunas cosas lucen diferentes este año porque el presidente Donald Trump demolió la zona del Ala Este para construir un salón de baile que había deseado por mucho tiempo.

El árbol oficial de Navidad de la Casa Blanca, que siempre se exhibe en la Sala Azul, también rinde homenaje a las familias Gold Star, aquellas que han perdido a un miembro durante servicio militar activo.

La decoración

Ese árbol solía estar ubicado en el Ala Este y era lo primero que los visitantes veían al ingresar por esa puerta. Pero el edificio y el corredor cubierto —la columnata— que lo conectaba con la Casa Blanca fueron demolidos por Trump en octubre como parte de su proyecto del salón de baile.

Las visitas públicas, suspendidas debido a la construcción, se reanudarán este martes, aunque con un recorrido más corto limitado solo al Piso de Estado, que incluye la Sala Este; las salas Verde, Azul y Roja; el Comedor de Estado; el Pasillo Central y el Gran Vestíbulo.

La Biblioteca y las Salas Vermeil y China, ubicadas un nivel más abajo, quedaron fuera del recorrido por los trabajos de construcción.

La Casa Blanca espera decenas de miles de visitantes durante los recorridos, recepciones y fiestas navideñas previas a la Navidad. Ahora los visitantes ingresarán por las puertas del Pórtico Norte en la avenida Pensilvania mediante un nuevo acceso semipermanente.

En un comunicado, la Casa Blanca afirmó que la Navidad es un momento para celebrar aquello que hace excepcional a Estados Unidos y que, aunque cada hogar tiene sus tradiciones, los valores compartidos unen a los estadounidenses.

"En todas las comunidades, nos elevan los actos simples de bondad que reflejan el perdurable espíritu estadounidense de generosidad, patriotismo y gratitud", dijo el comunicado. "Estos momentos nos recuerdan que el corazón de Estados Unidos es fuerte y que El hogar está donde está el corazón."

La planificación navideña comienza meses antes, y la Casa Blanca indicó que Melania Trump eligió cada detalle de la decoración.

Los árboles de la Sala Este están adornados con rojo, blanco y azul, además de símbolos nacionales —incluyendo águilas doradas en la cima— para resaltar la próxima celebración de America250.

El árbol oficial de Navidad de la Sala Azul está decorado con estrellas doradas en honor a las familias que perdieron a un miembro en servicio militar activo. Como de costumbre, incluye un adorno que representa el ave y la flor oficiales de cada estado y territorio.

La Sala Verde celebra la diversión familiar con grandes retratos de George Washington y Donald Trump, cada uno creado con más de 6,000 piezas tipo Lego.

Atractivos

Miles de mariposas azules decoran la Sala Roja y su árbol, en homenaje a los jóvenes y en tributo a la iniciativa Fostering the Future, parte del programa Be Best de Melania Trump, destinada a apoyar a personas que han estado en el sistema de crianza temporal.

Uno de los atractivos más populares, la Casa Blanca de pan de jengibre exhibida en el Comedor de Estado, muestra el Pórtico Sur de la mansión y ofrece una vista especial al Salón Oval Amarillo, una sala ubicada en los aposentos privados del presidente.

La estructura fue elaborada con 120 libras (54 kg) de pan de jengibre, 100 libras (45 kg) de pastillaje, más de 10 libras (4.5 kg) de chocolate y cinco libras (2.2 kg) de glaseado real.

Parte del tradicional belén de la Casa Blanca se encuentra exhibido en el Gran Vestíbulo, mientras que el resto está siendo restaurado bajo supervisión de la oficina de curaduría.

La mayor parte de la decoración se completó mientras los Trump permanecieron en su casa de Florida la semana pasada por el feriado de Acción de Gracias. La familia regresó a la Casa Blanca el domingo.