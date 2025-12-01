Una fuerte nevada abre diciembre en Estados Unidos

Una poderosa tormenta invernal se prepara para dar la bienvenida a diciembre en Estados Unidos, azotando desde el Medio Oeste hasta el Noreste con nevadas que podrían alterar el tránsito aéreo, terrestre y la rutina diaria. ( FREEPIK )

Una poderosa tormenta invernal se prepara para dar la bienvenida a diciembre en Estados Unidos, azotando desde el Medio Oeste hasta el Noreste con nevadas que podrían alterar el tránsito aéreo, terrestre y la rutina diaria.

Según pronósticos de AccuWeather, el primer tramo del mes tendrá múltiples rondas de clima invernal, comenzando con un amplio sistema que dejará la primera acumulación de nieve de la temporada en numerosas ciudades para el martes.

La tormenta, que se extiende desde Kansas hasta Maine y cubre casi dos docenas de estados, sacude el Medio Oeste apenas pasadas las festividades del Día de Acción de Gracias. La amenaza no es menor: muchas zonas verán su segunda capa de nieve en pocos días.

Zonas afectadas

El meteorólogo de AccuWeather, Brandon Buckingham, advierte que "con el aire frío arraigado en el Medio Oeste y los Grandes Lagos, se espera que el corredor de nieve y hielo se desplace más al sur esta semana", afectando desde Oklahoma y Arkansas hasta el valle de Ohio y el noreste del país.

Para muchas ciudades del Nordeste, como Cincinnati, Pittsburgh, Hartford, y otras a lo largo del corredor de la Interestatal 95, se espera la primera nevada considerable del invierno.

Zonas como el este de Pensilvania, norte del estado de Nueva York y partes de Nueva Inglaterra podrían ver de 7.6 a 15.2 centímetros de nieve, con posibles totales aún mayores tierra adentro, de acuerdo con escenarios máximos de AccuWeather.

Pero la tormenta no solo traerá nieve: una franja costera y del sureste también enfrentará lluvias torrenciales, lo que complicará aún más el tránsito, especialmente en rutas clave como la I-95.

En ciudades desde Atlanta hasta Filadelfia, se prevén de 2.5 a 5 centímetros de lluvia, con encharcamientos, visibilidad reducida y condiciones peligrosas para conducir en horas pico.

Y lo más importante: no se trata de un evento aislado. Los expertos de AccuWeather advierten que podría haber otra tormenta impactante durante los primeros diez días de diciembre, al combinar aire frío procedente del Ártico con humedad suficiente para nuevas nevadas o incluso aguanieve.

Para millones de estadounidenses, diciembre comenzará bajo un manto blanco; las palas de nieve, las rutas seguras, y el cuidado al conducir se vuelven esenciales. El invierno se instala antes de lo esperado.