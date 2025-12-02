Leah Francis: administración de Biden presionó para que RD mantuviera abierta la frontera con Haití

Leah Francis Campos, embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana durante su discurso en la Cámara de Comercio ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

La embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, dijo este martes que la Administración del expresidente Joe Biden (2021-2025) mantuvo una presión política sobre el país para que conservara la frontera abierta con Haití.

Así lo declaró Campos durante su primer discurso como embajadora del país ante la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr), donde también expuso sus valores cristianos y su visión diplomática.

La embajadora expresó que, así como los Estados Unidos enfrenta la amenaza de seguridad en su frontera, ya que fue alimentada por la administración de Biden de tener fronteras abiertas, esto trajo como resultado la llegada masiva de indocumentados que muchos eran delincuentes que no representan los valores de la nación norteamericana.

"Esto también se tradujo en una presión política sobre las autoridades dominicanas por parte de la administración Biden para que mantuvieran abierta su frontera con Haití en lugar de cerrarla", expresó Campos.

Campos informó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cree en la soberanía y la seguridad fronteriza y su embajada reflejará esa creencia en su trabajo.

Inestabilidad de Haití

Leah Francis Campos anunció que la inestabilidad que enfrenta Haití es una amenaza a la seguridad de la República Dominicana, al igual que para los Estados Unidos. Campos se comprometió a abordar el tema con el presidente Luis Abinader y el sector privado para encontrar soluciones que "mitiguen la amenaza y ayuden a estabilizar Haití".

"La meta sería que los haitianos puedan vivir y disfrutar de su país – uno que sea pacífico y seguro – que también se lo merecen", expresó la embajadora Campos.

Combatir el narcotráfico

Francis Campos también habló sobre la visita del secretario de Guerra, Pete Hegseth al país y la conferencia de prensa que realizó junto al presidente Abinader, la cual calificó de histórica en la que ambos países reafirmaron el compromiso de proteger la región de los narcotraficantes.

"Nuestros países reafirmaron nuestro compromiso: Trabajar mano a mano para proteger nuestra región compartida de los narcoterroristas y las fuerzas que buscan envenenar a nuestras poblaciones y desestabilizar nuestras economías y libertad", expresó.