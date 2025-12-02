Cambios en el SNAP: qué deben saber los beneficiarios para no perder el acceso a los cupones

Refrigerador de supermercado con un anuncio sobre que se aceptan las tarjetas de SNAP. ( FUENTE EXTERNA )

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que apoya a millones de hogares de bajos ingresos en la compra de alimentos, atraviesa un periodo de transformación tras la entrada en vigor de nuevos requisitos laborales federales.

Aunque las prestaciones siguen distribuyéndose con normalidad, un número creciente de beneficiarios podría perderlas en los próximos meses si no cumplen con los parámetros establecidos por la ley aprobada en 2025.

El paquete legislativo convertido en ley por el presidente Donald Trump el pasado verano contempla nuevos requisitos para poder optar por los beneficios.

Nuevos criterios de elegibilidad

Las reglas actualizadas amplían el grupo de personas obligadas a demostrar participación laboral. Ahora, adultos considerados "capaces de trabajar" entre 18 y 64 años, que no tengan menores de 14 años a su cargo, deben acreditar al menos 80 horas mensuales de:

Trabajo remunerado

Voluntariado

Estudios o capacitación laboral aprobada

Una combinación de los anteriores

Quienes no cumplan con este requisito solo podrán recibir la asistencia durante tres meses dentro de un periodo de tres años.

La reforma también incorporó a grupos que antes estaban exentos, como veteranos, personas sin hogar y adultos que estuvieron en hogares de acogida, además de algunos padres de adolescentes de entre 14 y 17 años, dependiendo del estado.

Quiénes continúan exentos

Las nuevas reglas no aplican a:

Personas con discapacidades físicas o mentales que limiten su capacidad laboral

Mayores de 64 años

Menores de 18

Personas que cuidan a niños menores de 6 años

Beneficiarios que califican bajo categorías específicas de asistencia social respaldadas por la normativa estatal

Cada estado mantiene cierta flexibilidad para determinar exenciones adicionales, aunque ahora el gobierno federal restringe más la aprobación de dispensas por condiciones económicas locales.

Recomendaciones para no perder el beneficio

Organizaciones de asistencia social, abogados de políticas públicas y autoridades estatales coinciden en algunas medidas clave para evitar la interrupción del acceso a los cupones:

Verificar la condición laboral requerida

Antes de asumir que se debe cumplir con las 80 horas, los beneficiarios deben confirmar si entran realmente en la categoría obligada o si califican para una exención.

Registrar y conservar comprobantes

Recibos de pago, certificados de voluntariado, constancias de asistencia a cursos de capacitación y reportes de horas trabajadas pueden ser solicitados durante la recertificación.

Cumplir con entrevistas y plazos administrativos

Los estados están acelerando las revisiones de elegibilidad. Omitir una entrevista o entregar documentación tarde puede generar suspensión de beneficios aunque la persona sí califique.

Solicitar orientación local

Cada estado implementa los requisitos con calendarios y sistemas distintos. Agencias de SNAP, bancos de alimentos y organizaciones comunitarias ofrecen ayuda gratuita para completar procesos.

Actualizar datos de contacto

Notificaciones oficiales por correo, mensaje de texto o portal web serán el principal aviso sobre cambios en la condición del beneficiario.

Próximos meses serán decisivos

Con la implementación aún en transición y los sistemas informáticos estatales en proceso de actualización, los expertos prevén posibles retrasos, inconsistencias y casos de suspensión involuntaria por errores administrativos. Los primeros beneficiarios en riesgo son quienes no puedan demostrar las 80 horas mensuales o quienes no respondan a los procesos de recertificación.

Pese a la complejidad del nuevo esquema, las autoridades federales insisten en que el programa continuará financiado y operativo. La prioridad, según agencias estatales, será garantizar que quienes cumplen los requisitos no pierdan la asistencia por falta de información o por trámites pendientes.

Para millones de familias, la clave en esta etapa será mantenerse informados, conocer su estatus dentro del programa y actuar con anticipación en los procesos administrativos.