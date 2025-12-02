Trump dará un discurso este martes en medio de la creciente tensión con Venezuela

La noche anterior, Donald Trump encabezó una reunión de alto nivel con el secretario de Defensa, asesores de seguridad nacional y mandos estratégicos para definir los próximos pasos ante la crisis. ( FUENTE EXTERNA )

La Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump ofrecerá un discurso este martes 2 de diciembre de 2025 a las 2:00 de la tarde (hora del Este), aunque la hora exacta podría variar según la región. El anuncio llega en un contexto de creciente tensión diplomática y militar entre Estados Unidos y Venezuela.

Expectativas en medio de incertidumbre

Hasta el momento, el contenido del mensaje no ha sido revelado, lo que ha incrementado la expectación internacional. Fuentes cercanas a la Casa Blanca describen el clima como de "evaluación constante y decisiones en desarrollo", mientras medios como Reuters y The Guardian informan sobre un supuesto ultimátum dado a Nicolás Maduro que ya habría expirado.

El contexto no podría ser más delicado. Estados Unidos ha movilizado tropas, buques de guerra y aviones caza hacia el Caribe, en operaciones que el Pentágono califica como parte de una ofensiva contra el narcotráfico, aunque Caracas las considera una amenaza directa a su soberanía.

Paralelamente, varias aerolíneas internacionales suspendieron vuelos hacia Venezuela ante la posibilidad de un cierre total del espacio aéreo.

El discurso de Trump podría marcar un punto de inflexión en la política estadounidense hacia América Latina, especialmente tras semanas de declaraciones ambiguas sobre una posible intervención militar. Mientras tanto, en Caracas, el presidente Nicolás Maduro encabezó una multitudinaria marcha de "resistencia y soberanía", afirmando que Venezuela "no aceptará la paz de los esclavos".

La comunidad internacional sigue atenta. El martes, cuando Trump tome la palabra desde Washington, el mundo buscará señales sobre si el conflicto avanza hacia una salida diplomática o una nueva escalada regional.