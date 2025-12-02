×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
JetBlue
JetBlue

JetBlue anuncia descuentos del 35 % en vuelos por Travel Tuesday

La promoción aplica para reservaciones realizadas entre el 2 y el 3 de diciembre

    Expandir imagen
    JetBlue anuncia descuentos del 35 % en vuelos por Travel Tuesday
    Imagen de archivo de una aeronave de JetBlue.

    (FUENTE EXTERNA)

    JetBlue lanzó este martes lo que califica como su mayor oferta de Travel Tuesday, con un descuento del 35 % en boletos aéreos para viajes programados a inicios de 2026.

    La promoción aplica para reservaciones realizadas entre el 2 y el 3 de diciembre mediante el código SAVE35.

    Para viajar en 2026

    Según la aerolínea, el periodo de viaje establecido va del 6 de enero al 11 de marzo de 2026 y el código puede utilizarse en múltiples compras durante las fechas indicadas, lo que permitiría a los clientes planificar varios desplazamientos en la temporada de invierno.

    • La oferta está disponible en la página oficial de JetBlue, donde pueden consultarse las rutas participantes y las condiciones completas de la promoción.
    Leer más
      TEMAS -

        El sitio informativo de la comunidad dominicana global.