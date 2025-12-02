JetBlue anuncia descuentos del 35 % en vuelos por Travel Tuesday

Imagen de archivo de una aeronave de JetBlue. ( FUENTE EXTERNA )

JetBlue lanzó este martes lo que califica como su mayor oferta de Travel Tuesday, con un descuento del 35 % en boletos aéreos para viajes programados a inicios de 2026.

La promoción aplica para reservaciones realizadas entre el 2 y el 3 de diciembre mediante el código SAVE35.

Para viajar en 2026

Según la aerolínea, el periodo de viaje establecido va del 6 de enero al 11 de marzo de 2026 y el código puede utilizarse en múltiples compras durante las fechas indicadas, lo que permitiría a los clientes planificar varios desplazamientos en la temporada de invierno.

La oferta está disponible en la página oficial de JetBlue, donde pueden consultarse las rutas participantes y las condiciones completas de la promoción.

