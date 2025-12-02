La embajadora de los Estados Unidos en la República, Leah Francis Campos, aseveró que el cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) -disuelta desde julio de este año- va a permitir a la embajada entablar una política exterior sin lo que tildó de "imperialismo cultural".

"Sé que todo el mundo se está preguntando qué pasa ahora que se cerró Usaid. Y quiero que todos estén muy tranquilos: Usaid se cerró por razones muy serias", resaltó.

Explicó que la Usaid se manejaba como una oenegé independiente con una política exterior separada del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

"Hacían lo que yo llamo el imperialismo cultural: obligar a gobiernos pequeños, por ejemplo, en África y les decían 'no te vamos a apoyar con medicamentos de malaria y de enfermedades serias, hasta que legalicen el matrimonio gay o hasta que legalicen el aborto", expresó.

Indicó que el cierre del Usaid y el traslado de la cancillería de las funciones de asistencia y cooperación que manejaba esta entidad, dispuesta por el secretario de Estado, Marco Rubio, fue una decisión "muy inteligente", debido a que estos proyectos no tengan "aires políticos" y se enfoquen en el beneficio de los intereses de Estados Unidos y del país al que están ayudando.

"Yo estaba deseando que pasara eso hace años; le di la bienvenida y creo que van a ver qué el apoyo de la embajada en materia de asistencia va a seguir, pero de una manera contundente, respetuosa y sin meternos en la soberanía de República Dominicana", zanjó.

Primer discurso ante el sector privado

La embajada se refirió al tema tras otorgar su primer discurso ante la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr), en el que explicó los principales pilares de su política exterior, reconoció los valores compartidos y enfatizó que su misión promoverá los mejores intereses bilaterales.