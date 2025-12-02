Embajadora de EE. UU. en RD recorre la Zona Colonial y destaca cultura dominicana

Leah Francis Campos conoce la Zona Colonial en primeros días establecida en el país. ( FUENTE EXTERNA )

La embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos compartió su experiencia de los primeros días en el país, donde destaca la riqueza cultural y lugares emblemáticos de la Zona Colonial de Santo Domingo.

Francis Campos anunció que espera seguir conociendo el país y los dominicanos. Durante su recorrido la acompañó el gestor cultural Freddy Ginebra.

Campos señaló que durante la visita pudo disfrutar también del café dominicano, experiencia que describió como parte del proceso de conocer la esencia y hospitalidad de la gente del país.

"En mis primeros días en Santo Domingo, pude recorrer lugares emblemáticos en la Zona Colonial, donde también pude disfrutar de un rico café dominicano, con la enriquecedora compañía de Freddy Ginebra. Me alegra saber que falta mucho por recorrer para seguir conociendo más de este país y su gente", expresó la diplomática.

Es la segunda vez que la embajadora comparte que visita la Zona Colonial, ya que su primera parada al llegar al país el pasado 30 de octubre la hizo en la Catedral Primada de América, considerada una parada prioritaria por su profunda fe católica.

En mis primeros días en Santo Domingo, pude recorrer lugares emblemáticos en la Zona Colonial, donde también pude disfrutar de un rico café dominicano, con la enriquecedora compañía de Freddy Ginebra. Me alegra saber que falta mucho por recorrer para seguir conociendo más de este... pic.twitter.com/bfepL3IqwE — EmbajadaUSAenRD (@EmbajadaUSAenRD) December 1, 2025

Asume funciones

La diplomática Leah Francis Campos asumió formalmente el 20 de noviembre sus funciones como embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, tras presentar sus cartas credenciales al presidente Luis Abinader en una ceremonia celebrada en el Palacio Nacional.

Su llegada marcó el fin de casi cinco años sin un embajador estadounidense acreditado en el país.

Campos aseguró que llega con el compromiso de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, prosperidad y oportunidades, y expresó su interés en recorrer el país y conocer su cultura y tradiciones.

Carrera de Campos

Antes de su designación, la nueva embajadora trabajó como oficial de casos de la CIA entre 1997 y 2012. Nacida en Arizona, hija de un mexicoestadounidense y una española, también desarrolló una carrera política y legislativa en Estados Unidos, incluyendo su rol como asesora principal para el hemisferio occidental en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

La llegada de Campos, según destacó la Presidencia, supone un paso importante para reforzar la proyección internacional del país y profundizar los vínculos con Washington en un momento clave para la agenda regional.