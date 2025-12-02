¿Por qué el Departamento de Transporte de EE. UU prohíbe volar con celulares Samsung Galaxy Note 7?

El Samsung Galaxy Note 7 es considerado uno de los smartphones más peligrosos que han salido al mercado en los últimos años, al punto de haber sido prohibido en los vuelos debido al riesgo de que su batería se sobrecaliente y explote o se incendie.

El teléfono figura en la lista oficial de dispositivos prohibidos de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), donde las autoridades dejan claro que este modelo "quedará en tierra para siempre".

En el sitio web de la agencia se detalla: "El Departamento de Transporte de los EE. UU., junto con la Administración Federal de Aviación y la Administración de Seguridad de Oleoductos y Materiales Peligrosos, ha emitido una orden de emergencia para prohibir todos los dispositivos Samsung Galaxy Note 7 del transporte aéreo en los Estados Unidos".

La orden establece que quienes posean uno de estos teléfonos no pueden viajar con él, ni en el equipaje de mano ni en el equipaje facturado, en vuelos hacia, desde o dentro de los Estados Unidos.

El dispositivo fue lanzado en 2016 y actualmente aparece con la leyenda "interrumpido", luego de que Samsung realizara una investigación exhaustiva ese mismo año y determinara que existía un fallo en la celda de la batería.

Según informó la compañía el 1 de septiembre de 2016, se habían reportado 35 casos a nivel mundial.

"Estamos realizando una inspección exhaustiva con nuestros proveedores para identificar posibles baterías afectadas en el mercado. Sin embargo, dado que la seguridad de nuestros clientes es una prioridad absoluta en Samsung, hemos suspendido la venta del Galaxy Note 7", comunicó la empresa coreana en ese momento.

Para octubre de 2016, a dos meses de su salida al mercado, la compañía anunciaba el cese de la producción del celular debido a los incendios y pedía a los clientes dejar de usarlos.

Las baterías de litio

Además del caso del Note 7, las autoridades estadounidenses también han restringido el transporte de cargadores portátiles y bancos de energía en el equipaje facturado.

La medida afecta a cualquier dispositivo que utilice baterías de ion-litio o de metal de litio, incluidas baterías externas y cargadores de teléfonos. Estos aparatos solo pueden transportarse en el equipaje de mano, mientras que su presencia en el equipaje facturado está totalmente prohibida.

Cuando una maleta de mano debe ser enviada a la bodega en la puerta de embarque o al pie del avión, todas las baterías de litio y baterías externas de repuesto deben retirarse y permanecer con el pasajero en la cabina. Los terminales deben estar protegidos contra cortocircuitos, según indica la FAA.

Casi todos los cargadores portátiles funcionan con baterías de litio, por lo que la prohibición afecta directamente a la mayoría de los viajeros que dependen de este dispositivo práctico y casi imprescindible durante sus viajes.