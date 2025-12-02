Venezuela reautoriza las deportación desde EE. UU. en medio de la crisis de vuelos

El titular de Interior y Justicia, Diosdado Cabello (abajo-i), ingresa a un avión durante la llegada de ciudadanos venezolanos tras ser deportados desde EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

Venezuela informó el martes que reautorizó los vuelos de Estados Unidos para deportar migrantes, días después de haberlos suspendido por la advertencia del presidente Donald Trump del "cierre total" del espacio aéreo venezolano.

La llegada de aviones estadounidenses con indocumentados venezolanos se mantuvo regularmente pese a la tensión entre ambos países por el despliegue militar de Trump en el Caribe.

El mandatario asegura que se trata de una operación para combatir el narcotráfico, aunque su par venezolano Nicolás Maduro asegura que el objetivo es sacarlo del poder y apoderarse de las riquezas petroleras del país.

Recibió solicitud

La autoridad aeronáutica venezolana "ha recibido la solicitud del gobierno de los Estados Unidos para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos desde ese país hasta Venezuela", indicó un comunicado del ministerio del Transporte.

"Por instrucciones del Presidente Nicolás Maduro, se autoriza el ingreso a nuestro espacio aéreo de las aeronaves".

Caracas permitirá el ingreso de dos vuelos de la empresa estadounidense Eastern Airlines los días miércoles y viernes.

La migración es un tema bandera del gobierno de Trump.

El estadounidense sostuvo el lunes una reunión con su equipo de Seguridad Nacional para hablar sobre Venezuela. El domingo confirmó una conversación telefónica con Maduro, de la que no dio detalles.

Unos 75 vuelos con deportados se realizaron este año, con al menos 13,956 venezolanos deportados desde Estados Unidos, según el gobierno venezolano.

Dos vuelos a finales de noviembre

Antes de que el presidente estadounidense declarara que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse "cerrado en su totalidad", a Caracas llegaron dos vuelos cargados de migrantes provenientes de Estados Unidos, el más reciente el pasado 28 de noviembre a días de que el gobierno venezolano revocara las licencias a aerolíneas internacionales.

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, con 104 hombres, 24 mujeres, 3 niños y 5 niñas retornados desde Arizona, informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Se convirtió en el vuelo número 93 desde enero pasado, cuando Caracas y Washington, que no tienen relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieron un acuerdo de deportación que se ha mantenido pese a las crecientes tensiones entre ambos Gobiernos a raíz de la presencia militar estadounidense cerca de las aguas venezolanas.