Comando Sur de EE. UU. resalta a República Dominicana como socio clave contra el narcotráfico

Droga incautada por el Comando Sur de Estados Unidos en el Caribe. ( FUENTE EXTERNA )

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom por sus siglas en inglés), felicitó a la República Dominicana por los resultados en una nueva operación contra el narcotráfico, destacando el papel del país en la lucha contra el crimen transnacional en el Caribe.

A través de un mensaje en la cuenta de X, el comando de combate señaló que los "éxitos sin precedentes" de las autoridades dominicanas refuerzan su liderazgo regional en la lucha contra la inseguridad y las organizaciones criminales.

"Esta última redada demuestra una vez más el liderazgo del país en la lucha contra la inseguridad en el Caribe. La República Dominicana es un socio vital en materia de seguridad y esperamos continuar y ampliar nuestra cooperación para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales en la región", indicó el Comando Sur, al etiquetar a la Embajada de EE. UU. en RD, al Ministerio de Defensa (Mide) y a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Colaboración

El país norteamericano y República Dominicana mantienen una estrecha colaboración en materia de seguridad y combate al tráfico ilícito de drogas, a través de programas conjuntos de inteligencia, vigilancia marítima y fortalecimiento institucional.

Cuando el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, visitó recientemente el país, el presidente Luis Abinader informó sobre un acuerdo que permite a personal estadounidense utilizar temporalmente áreas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Las Américas para operaciones antidroga.

El mismo estará vigente hasta abril de 2026, en el marco de la cooperación bilateral contra el crimen organizado.