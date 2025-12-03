EE. UU. suspende todas las solicitudes de inmigración para Haití, Cuba y Venezuela

Las banderas de Haití y Estados Unidos. ( SHUTTERSTOCK )

Haití figura entre los 19 países afectados por la nueva medida del Gobierno de Estados Unidos que suspende todas las solicitudes de inmigración presentadas por sus ciudadanos, lo que detiene el procesamiento de tarjetas de residencia permanente y solicitudes de ciudadanía para amplios sectores de personas.

La disposición, considerada una de las más drásticas en materia migratoria hasta la fecha, ordena una pausa general en todos los trámites de inmigración —incluidas solicitudes de asilo pendientes— para ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití y otros 16 países catalogados como de "alto riesgo".

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la suspensión abarca desde procesos de residencia permanente hasta permisos de trabajo para solicitantes de asilo.

Matthew Tragesser, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), explicó que la medida busca garantizar que "quienes se conviertan en ciudadanos sean los mejores entre los mejores. La ciudadanía es un privilegio, no un derecho", señaló a medios estadounidenses.

La decisión sigue a una serie de acciones adoptadas después de que un ciudadano afgano con asilo fuera acusado de disparar a dos miembros de la Guardia Nacional, causando la muerte de uno de ellos, en un tiroteo en Washington.

Tras este caso, la administración había anunciado ya la revisión de las tarjetas de residencia permanente de personas provenientes de los mismos 19 países y la suspensión de todas las decisiones de asilo.

También se dispuso revisar las concesiones de asilo otorgadas durante el gobierno del expresidente Joe Biden, mientras que todas las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos afganos quedaron suspendidas indefinidamente. Asimismo, Estados Unidos prohibiría la entrada de ciudadanos afganos, según reportes de la prensa.

Los procesos detenidos

La interrupción incluye trámites de residencia permanente, naturalización y otros procedimientos migratorios bajo supervisión del USCIS.

Abogados de inmigración han reportado cancelaciones de entrevistas y ceremonias de naturalización, lo que ha generado confusión entre los solicitantes. Algunos inmigrantes, que habían esperado meses o años, se enteraron de la suspensión al llegar a oficinas locales de USCIS, sin recibir instrucciones claras sobre los pasos a seguir.

Las nuevas reglas, anunciadas la semana pasada, podrían afectar a más de 1.5 millones de personas con solicitudes de asilo pendientes y a más de 50,000 que obtuvieron asilo durante la administración Biden.

Prohibición de viajes

Los 19 países ya enfrentaban distintos niveles de restricciones. En junio, la administración Trump prohibió los viajes a Estados Unidos desde 12 países —entre ellos Haití— y limitó parcialmente la entrada de ciudadanos de otras siete naciones, como Cuba y Venezuela, citando preocupaciones de seguridad nacional.

La orden ejecutiva firmada el 4 de junio prohíbe la entrada de inmigrantes procedentes de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. También restringe los viajes desde Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Según el documento, los 12 países con prohibición total "son deficientes en cuanto a detección y control y representan un riesgo muy alto para los Estados Unidos".

"No podemos permitir una migración abierta desde países en los que no podamos realizar una evaluación y un control seguro y confiable", indicó Trump en la orden.

La medida entró en vigor a las 12:01 de la madrugada del 9 de junio, con algunas excepciones que suavizan su aplicación.