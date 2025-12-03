Embajada de EE. UU. difunde afiches del FBI de dos prófugos peligrosos con recompensa de US$10,000

Tommy Demorizi, uno de los buscados por el FBI. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana difundió este miércoles dos afiches del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en los que se solicita información para localizar a dos fugitivos peligrosos. Por uno de ellos, incluido en la lista de los más buscados, las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de US$10,000.

Los afiches no indican que los sospechosos se encuentren en territorio dominicano.

Uno de los buscados es Tommy Demorizi, a quien las autoridades estadounidenses vinculan con una organización delictiva activa y con múltiples delitos federales relacionados con narcotráfico, violencia y represalias contra testigos.

Según el aviso oficial, el FBI acusa a Demorizi de conspiración para distribuir y exportar cocaína, posesión con fines de distribución, conspiración para cometer asesinato y asesinato en conexión con una organización delictiva y delitos de drogas. También enfrenta señalamientos por influir, o intentar influir, sobre testigos, víctimas o informantes, así como por tomar represalias en su contra.

El documento indica que un tribunal federal de California emitió el 28 de octubre de 2025 una orden de arresto a nivel nacional en su contra. Las autoridades lo relacionan con la organización delictiva "Wedding", dirigida por Ryan James Wedding, quien también figura entre los prófugos más buscados del FBI.

El aviso describe a Demorizi como un hombre de raza hispana, ojos azules, cabello castaño, 5 pies 8 pulgadas (1.72 metros) de estatura y un peso aproximado de 180 libras (82 kg). Su fecha de nacimiento usada es el 20 de septiembre de 1990. Las autoridades advierten que debe ser considerado armado y peligroso.

Otro de los más buscados

La segunda persona incluida en los afiches es Zacahary Sloan Thelusma, buscado por cargos de asesinato en primer grado con un arma de fuego en el estado de Florida.

De acuerdo con el aviso, Thelusma, también conocido por el alias "ZAK", es requerido por su presunta participación en un tiroteo desde un vehículo en movimiento ocurrido el 19 de marzo de 2024 en Miramar, Florida, hecho en el que una persona murió. El 2 de mayo de 2024, un tribunal del Décimo Séptimo Circuito Judicial del condado de Broward emitió una orden de arresto en su contra.

El afiche señala que es ciudadano estadounidense, de sexo masculino, cabello negro, ojos color café, 5 pies 10 pulgadas (1.78 metros) de estatura y un peso aproximado de 120 libras (54.4 kg). Su fecha de nacimiento usada es el 4 de julio de 2001 y su lugar de nacimiento el estado de Florida. También se indica que pertenece a la raza negra.

El FBI ofrece una recompensa de hasta US$10,000 por información que permita ubicarlo y arrestarlo. Las autoridades advierten que debe considerarse armado y peligroso .

El aviso señala que la Oficina Regional del FBI en Miami colabora con el Departamento de Policía de Miramar en la investigación.

Las autoridades exhortan a cualquier persona con información a comunicarse con su oficina local del FBI, con la embajada o consulado estadounidense más cercano, o mediante el portal oficial tips.fbi.gov.