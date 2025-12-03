Los dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz enfrentarán juicio en mayo por caso de apuestas

El caso que ha conmocionado a los Cleveland Guardians y a toda la MLB ya tiene fecha para su próximo capítulo. Los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz enfrentarán en mayo un juicio federal en Nueva York, acusados de manipular lanzamientos para beneficiar a apostadores.

La jueza Kiyo Matsumoto, del Distrito Este de Nueva York, fijó el 4 de mayo como fecha para el inicio de la selección del jurado, aunque dejó abierta la posibilidad de adelantar el juicio si ambas partes están preparadas. Según el fiscal asistente Sean Sherman, el proceso podría extenderse por unas dos semanas.

En la audiencia, el ambiente fue sobrio. Clase y Ortiz asistieron a la corte pero evitaron dar declaraciones a la prensa. Sus abogados también se mostraron prudentes, reiterando que ambos peloteros niegan las acusaciones y mantienen su postura de inocencia. Los lanzadores deberán regresar al tribunal el 15 de enero, fecha de su próxima comparecencia.

Detalles del juicio federal programado para mayo

Los cargos son múltiples y severos: conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y manipulación de resultados deportivos mediante sobornos.

La investigación federal sostiene que Clase habría comenzado a colaborar en 2023 con dos apostadores en la República Dominicana, proporcionando información anticipada sobre lanzamientos y, en algunos casos, realizando lanzamientos intencionalmente diseñados para perder apuestas, como tirar bolas deliberadas en el primer pitcheo de un turno.

Los fiscales aseguran que estas acciones permitieron a los apostadores ganar más de US$400,000 en apuestas fraudulentas. En 2024, Clase supuestamente invitó a Ortiz a unirse al esquema. El derecho habría aceptado lanzar bolas en momentos claves de dos juegos a cambio de sobornos.

Los abogados defensores insisten en que los pagos enviados desde República Dominicana tenían fines legítimos y no estaban vinculados a ninguna manipulación.

Impacto del escándalo en la MLB y los Cleveland Guardians

Aunque no hay conversaciones formales sobre un posible acuerdo de culpabilidad, los fiscales ya entregaron a la defensa cientos de gigabytes de evidencia digital. Con el juicio programado para mayo, el caso promete convertirse en uno de los procesos legales más seguidos en el mundo del deporte estadounidense.

Será entonces cuando un jurado determine el destino de dos peloteros que, hasta hace poco, vivían el mejor momento de sus carreras en Grandes Ligas y que ahora enfrentan un escándalo capaz de definir su futuro para siempre.