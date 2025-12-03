Leah Campos: RD sufrió 233 millones de intentos de ciberataques en primeros seis meses del 2025

La embajadora estadounidense Leah Francis Campos previo a pronunciar su primer discurso ante la Cámara Americana de Comercio, el martes 2 de diciembre de 2025. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La embajadora estadounidense Leah Francis Campos reveló que la República Dominicana sorteó, solo en los primeros seis meses del año, un total de 233 millones de intentos de ciberataque, citando cifras del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) durante su discurso ante la Cámara Americana de Comercio.

Campos, al hablar sobre la importancia de la seguridad para la fortaleza y el turismo del país, explicó que estos intentos —dirigidos tanto a instituciones públicas como a individuos— evidencian la necesidad de que los países adopten tecnología para proteger su infraestructura crítica.

"Animamos a todos nuestros socios a implementar tecnología confiable para proteger la infraestructura crítica, ya que las redes inseguras pueden generar riesgos muy reales", señaló la embajadora al pronunciar su discurso ayer martes.

La embajadora destacó el ataque ocurrido en septiembre contra el Ministerio de Defensa, cuando actores maliciosos intentaron "derribar su sitio web y el centro de mando C5I".

"Acogemos con satisfacción los esfuerzos de la República Dominicana por fortalecer las instituciones y mejorar la eficiencia regulatoria, esfuerzos que ayudan a atraer inversiones de alta calidad desde los Estados Unidos", dijo.

Campos expresó el compromiso firme de su país de garantizar que tanto las empresas estadounidenses como sus empleados "operen en un entorno predecible, transparente y basado en el Estado de derecho".

Seguridad y fortaleza

Durante su intervención, Campos señaló los pilares de la política exterior de Estados Unidos en territorio dominicano, destacando que la seguridad es la base para alcanzar el segundo de ellos: hacernos más fuertes.

"Desde hace mucho tiempo, la República Dominicana es uno de los socios más fieles de los Estados Unidos en el Caribe. Juntos, hemos trabajado para ampliar la cooperación en materia de seguridad, fortalecer la educación y mejorar la salud pública. Cuando nos mantenemos unidos, ambos nos hacemos más fuertes", expresó.

En ese sentido, la embajadora subrayó que la tecnología es un elemento fundamental para la fortaleza de ambas naciones y que, por ello, es imprescindible contar con redes confiables y reguladas.

"Estamos convencidos de que la ciberseguridad no solo tiene que ver con las computadoras, sino también con la soberanía. Un sistema digital seguro protege tanto a las empresas como a los consumidores y a las naciones", afirmó.

Campos indicó que Estados Unidos está dispuesto a compartir su experiencia y apoyo técnico en la medida en que la República Dominicana avance en la protección de su infraestructura digital crítica.

La embajadora recordó que la relación entre ambos países incluye una larga tradición de cooperación en seguridad, educación y salud pública, y que, en un mundo cada vez más interconectado, la protección del ciberespacio es un componente esencial del desarrollo y la estabilidad.