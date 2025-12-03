Marco Rubio advierte que Nicolás Maduro "no podrá burlarse" de Donald Trump

Rubio describió a Trump como un líder dispuesto a dialogar "con quien sea", pero advirtió que tal apertura solo funciona "si del otro lado hay alguien con quien se pueda hacer un acuerdo" ( EFE )

Rubio advierte que Maduro "no podrá burlarse" de Donald Trump como —según él— lo hizo de Joe Biden

El secretario del Departamento de Estado de Marco Rubio afirmó que el presidente venezolano Nicolás Maduro "no podrá burlarse de Donald Trump" si Estados Unidos retoma conversaciones directas con Caracas.

Las declaraciones fueron ofrecidas a Fox News durante un análisis sobre la situación de Venezuela e Irán y la posibilidad de cambios de régimen en ambos países.

Rubio aseguró que Maduro "rompió cada acuerdo que ha hecho" en la última década, incluidos los que —según él— negoció con la administración Biden.

El secretario sostuvo que ese Gobierno accedió a liberar a sobrinos del mandatario venezolano condenados por narcotráfico, así como a un colaborador financiero, a cambio del compromiso de celebrar elecciones libres y justas. "Nunca lo hizo. Les robaron las elecciones", afirmó. Según Rubio, "Maduro se burló de Joe Biden".

El secretario del Departamento de Estado republicano contrapuso ese escenario con lo que espera bajo el liderazgo de Donald Trump. "Ellos se burlaron de Joe Biden. No se van a burlar de Donald Trump", expresó en alusión a la firmeza que, a su juicio, tendría una eventual negociación encabezada por el expresidente.

Postura de Rubio sobre la conducta de Maduro y la diplomacia

Rubio describió a Trump como un líder dispuesto a dialogar "con quien sea", pero advirtió que tal apertura solo funciona "si del otro lado hay alguien con quien se pueda hacer un acuerdo". Aseguró que Trump ha hablado con Putin de Rusia, con Xi Jinping de China y con el presidente sirio; pero en el caso de Maduro, este ha roto todos los acuerdos alcanzados.

Rubio insistió en que cualquier esfuerzo diplomático debe centrarse en impedir que Venezuela siga siendo —según dijo— un punto de apoyo para la influencia iraní y actividades contrarias a los intereses estadounidenses. "Si puedes traer estabilidad al hemisferio y evitar que Venezuela sea base de esas operaciones, sería ideal", señaló.

Aun así, subrayó que la principal dificultad no está en la voluntad de Washington, sino en la conducta del propio Maduro. "Ese es el problema fundamental", dijo. "No significa que no debamos intentarlo, pero no puedes confiar en él".