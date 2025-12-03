El metro de Nueva York se viste de dominicanidad

El tren E de Nueva York cubierto de promoción de República Dominicana. ( DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ )

Por las próximas semanas, el metro de Nueva York lucirá las mejores expresiones de la cultura y el turismo dominicano, como parte de una estrategia que busca fortalecer la proyección del destino en ese estado.

Seis vagones recorrerán la Línea E del metro vistidos de dominicanidad. La iconografía hace alusión a distintas provincias de la República Dominicana y a diversos atractivos turísticos del país.

En su interior, las secciones poseen anuncios con el mensaje "Dominicana smiles at you" o "Dominicana te sonríe", para complementar el espíritu de atracción al que apela la campaña.

Lo mejor del turismo nacional

En un recorrido en la estación del World Trade Center con empresarios, funcionarios y periodistas, el ministro de Turismo, David Collado, destacó que esta iniciativa pretende exponer lo mejor del turismo nacional de forma innovadora.

"Esta es la manera diferente, emprendedora e innovadora en la que estamos promocionando la República Dominicana y colocando nuestra marca país", expresó.

Se estima que esa terminal es utilizada por alrededor de 750,000 personas, lo que representa una exposición de alto impacto en términos de visibilidad.

Collado explicó que el proceso de permisos fue la parte más compleja de toda la operación.

En cuanto a los costos, dijo que se trató únicamente de una reorientación del gasto en promoción para el público estadounidense, que es la mayor partida de ese presupuesto.

"La sonrisa es el gesto más humano que habla de la calidad de la gente", dijo el ministro al referirse a la motivación de la campaña.

La campaña permanecerá por 15 días y forma parte de un programa completo de actividades culturales.