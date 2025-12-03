Frente a las bajas temperaturas de la ciudad de Nueva York, el metro arroja una grata calidez que va más allá de su sistema de calefacción... República Dominicana tiene presencia en el populoso sistema de transporte de esta metrópolis.

A partir de este miércoles, el Ministerio de Turismo desarrollará una campaña de promoción con la intención de fortalecer la visibilidad del destino en uno de los mercados predominantes del turismo nacional.

Con la activación Subway to Paradise, que permanecerá por más de 15 días, se inauguró en la icónica estación Grand Central, ubicada en la Avenida 42, uno de los puntos de mayor tránsito y visibilidad de la Gran Manzana.

En el interior de la estación se pueden ver murales alusivos a las atracciones turísticas de la República Dominicana.

La agenda incluye la instalación de espacios culturales, gastronómicos y artísticos en diferentes niveles de la estación, así como la exhibición de elementos distintivos de la identidad dominicana.

Detalles sobre la activación en la estación Grand Central

La activación también incorpora cinco vagones del metro completamente forrados con imágenes de paisajes dominicanos, tanto en su interior como en su exterior, con el fin de mantener una presencia constante en las principales rutas de transporte de la ciudad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/whatsapp-image-2025-12-03-at-22648-pm-1-6d0f0d19.jpeg La estación Grand Central de NY. (DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/whatsapp-image-2025-12-03-at-22651-pm-1-46ae6575.jpeg (DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/whatsapp-image-2025-12-03-at-22651-pm-93b5adf3.jpeg (DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/whatsapp-image-2025-12-03-at-22648-pm-1e4c77f4.jpeg La estación Grand Central de NY. (DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/whatsapp-image-2025-12-03-at-22652-pm-250b294a.jpeg (DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/whatsapp-image-2025-12-03-at-22650-pm-dc44e1a0.jpeg El ministro de Turismo, David Collado. (DIARIO LIBRE/JESÚS VÁSQUEZ)

Importancia del mercado neoyorquino para el turismo dominicano

El ministro de Turismo, David Collado, destacó la importancia del mercado neoyorquino para la industria nacional, con una cantidad de visitantes de alrededor de 1.6 millones de personas.

"El mercado de la diáspora es extremadamente importante. Está comprobado que gasta más promedio que un turista", dijo.

Resaltó que el éxito de este volumen de visitantes radica en la importante presencia de la diáspora dominicana en el estado.