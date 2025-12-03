Un mapache se emborracha y es encontrado desmayado en el baño de una licorería en EE. UU.

Imagen del mapache encontrado desmayado en el baño de una licorera. ( FUENTE EXTERNA )

Una licorería de Virginia tuvo un visitante inusual este fin de semana: un mapache ebrio encontrado desmayado en el baño.

Según el Departamento de Protección y Refugio Animal del condado de Hanover, las autoridades encontraron al "bandido enmascarado" colapsado en el baño de la licorería Ashland ABC la mañana del sábado, donde el peludo intruso había saqueado estantes y bebido varios tipos de alcohol.

¿Cómo ocurrió el incidente en la licorería Ashland ABC?

En una publicación en redes sociales, los funcionarios dijeron que llevaron al mapache, "muy intoxicado", al refugio para que se recuperara antes de devolverlo a la vida silvestre.

"Tras unas horas de sueño y sin señales de lesiones (más allá, tal vez, de una resaca y malas decisiones de vida), fue liberado de manera segura, con la esperanza de que haya aprendido que entrar por la fuerza no es la solución", decía la publicación en Facebook.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/18242751120225-wpvi-drunk-raccoon-2-img-50b97e90.jpg

Acciones del Departamento de Protección Animal tras el rescate

El Departamento de Protección y Refugio Animal del condado de Hanover brinda ayuda a animales rescatados que se encuentran en estado salvaje. "El refugio ofrece atención veterinaria a animales sin hogar o no deseados hasta que son adoptados o colocados en una organización de rescate animal", indica su sitio web.